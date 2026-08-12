Honda convierte en accesible el SUV híbrido más deseado de su gama gracias a una nueva versión de acceso

Coches y Motos 12 AGO 2026 - 07:13h.

La marca japonesa tiene un SUV bonito, eficiente y muy fiable

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Honda quiere que uno de sus SUV más interesantes llegue a un público más amplio. El Honda ZR-V, situado estratégicamente entre el HR-V y el CR-V, refuerza su gama con una versión de acceso que reduce la barrera económica de entrada sin modificar los principales argumentos que han convertido a este modelo en una de las propuestas más completas de la firma japonesa.

Con aproximadamente 4,57 metros de longitud, el ZR-V ofrece unas dimensiones especialmente interesantes para quienes buscan un coche familiar sin llegar al tamaño de los grandes SUV. Tiene espacio suficiente para afrontar viajes largos, pero continúa siendo manejable en ciudad. Además, su diseño apuesta por unas líneas relativamente sobrias frente a las formas cada vez más agresivas de algunos de sus competidores.

La nueva alternativa de acceso permite, sobre todo, mejorar su relación entre precio, equipamiento y prestaciones, uno de los puntos donde Honda necesitaba reforzar su posición frente a la creciente competencia híbrida.

Un sistema híbrido de 184 CV con etiqueta ECO

La mecánica continúa siendo uno de los principales argumentos del Honda ZR-V. La marca japonesa apuesta por su conocido sistema híbrido autorrecargable e, compuesto por un motor de gasolina de 2,0 litros y la correspondiente parte eléctrica.

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El conjunto desarrolla 184 CV de potencia, una cifra que permite al ZR-V ofrecer prestaciones más que suficientes tanto para los desplazamientos urbanos como para afrontar viajes por autopista con pasajeros y equipaje.

Una de las ventajas de esta tecnología es que el conductor no necesita conectar el vehículo a un cargador. El propio sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de los diferentes motores y recupera energía durante las frenadas y desaceleraciones.

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El resultado es un consumo que puede situarse alrededor de los 5,8 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado, una cifra competitiva teniendo en cuenta su tamaño y potencia. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, un argumento cada vez más importante ante la expansión de las zonas de bajas emisiones.

El Honda ZR-V quiere conquistar a quienes buscan algo más que un SUV familiar

Honda también ha querido diferenciar al ZR-V mediante su comportamiento dinámico. Comparte parte de su planteamiento técnico con el Civic y eso se aprecia especialmente al volante. Frente a otros SUV centrados casi exclusivamente en ofrecer comodidad, el modelo japonés apuesta por una conducción más precisa y agradable.

La suspensión consigue mantener un buen equilibrio entre confort y control de la carrocería, mientras que la dirección proporciona suficiente precisión para disfrutar de carreteras secundarias. Todo ello sin comprometer su capacidad para realizar largos desplazamientos con comodidad.

El interior sigue una filosofía igualmente racional. El diseño del salpicadero resulta sencillo y funcional, con instrumentación digital y una pantalla central para gestionar el sistema multimedia y la conectividad con teléfonos móviles.

También dispone de un completo conjunto de asistentes a la conducción, incluyendo sistemas destinados a evitar salidas involuntarias del carril, controlar la distancia con otros vehículos o intervenir ante posibles situaciones de emergencia.

Su principal punto mejorable aparece en el maletero, cuya capacidad ronda los 380 litros y queda por debajo de algunos de sus competidores directos. Sin embargo, ofrece unas plazas traseras suficientemente amplias y un habitáculo bien aprovechado.

Con 184 CV, tecnología híbrida autorrecargable, etiqueta ECO y una nueva versión que facilita el acceso a la gama, el Honda ZR-V gana argumentos para convertirse en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un SUV eficiente, fiable y agradable de conducir.