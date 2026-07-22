Más completo y, para muchos, mejor que el Toyota Corolla y con un equilibrio difícil de igualar

Coches y Motos 22 JUL 2026 - 15:10h.

Diseño, mucha eficiencia y un equipamiento en el que no falta de nada

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

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Más de cuatro décadas en el mercado han convertido al Honda Civic en una referencia mundial. Actualmente se encuentra en su undécima generación. Ha cambiado mucho desde sus orígenes, pero conserva una personalidad propia. Su diseño, su comportamiento y una mecánica especialmente eficiente explican que continúe siendo uno de los compactos más interesantes.

El Civic apuesta por una carrocería baja y alargada. Mide 4,55 metros, por lo que supera a muchos de sus competidores. Su aspecto es deportivo, aunque no sacrifica demasiada practicidad. El maletero ofrece 404 litros. Al abatir los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta los 1.187 litros.

Fiabilidad japonesa, y también mucha eficiencia

Honda no ofrece una extensa gama de motores. Ha preferido concentrar todos sus esfuerzos en una única mecánica híbrida. El sistema utiliza un bloque de gasolina 2.0 HEV y desarrolla 184 CV. También entrega 315 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática CVT y a un sistema de tracción delantera.

Las prestaciones están por encima de lo habitual en un híbrido convencional. El Civic acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza los 180 km/h. Al mismo tiempo, homologa un consumo de 4,7 litros cada 100 kilómetros. Es rápido cuando hace falta, pero también suave y eficiente durante los recorridos urbanos.

Una opción muy inteligente para el día a día y mucho más

Honda lo anuncia desde 33.900 euros al contado o 33.400 euros financiando la compra. Esta última modalidad requiere una entrada de 10.806,70 euros. Después se pagan 36 mensualidades de 230 euros y una cuota final de 19.856 euros. No es barato, aunque llega bien equipado desde la versión de acceso.

El acabado Elegance incluye climatizador, faros LED y asientos delanteros calefactados. También dispone de navegador, Apple CarPlay, sensores de aparcamiento y llantas de aleación. La seguridad se completa con control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril. No obliga a recurrir inmediatamente a una terminación más cara.