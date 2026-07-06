Honda pone al alcance el Civic, el coche que muchos creen perfecto para quienes buscan fiabilidad y eficiencia

Coches y Motos 06 JUL 2026 - 03:29h.

Altísima fiabilidad, 4,7 litros cada 100 km y un precio para todos los bolsillos

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

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No suele ser el compacto que más titulares acapara. Tampoco el que lidera cada mes las listas de ventas. Sin embargo, el Honda Civic lleva más de 40 años demostrando que hay otra forma de entender un automóvil. Una en la que la fiabilidad, la eficiencia y la calidad de fabricación pesan más que las modas. Quizá por eso sigue siendo uno de los modelos más respetados de su categoría.

Su undécima generación mantiene esa filosofía, pero añade una imagen mucho más deportiva. Es un coche bajo, con una silueta muy estilizada y un aspecto más cercano al de una berlina que al de un compacto convencional. Frente a rivales como el Volkswagen Golf, el Toyota Corolla o el Seat León, apuesta por un carácter propio y por una conducción especialmente refinada.

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Fiabilidad japonesa y mucha eficiencia

Honda comercializa el Civic desde 33.900 euros al contado o 33.400 euros financiados. En este último caso puede adquirirse mediante una oferta de 230 euros al mes durante 36 cuotas, previa entrada de 10.793 euros y una cuota final de 19.856 euros, una fórmula que rebaja notablemente el desembolso inicial.

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Bajo el capó no hay una larga lista de motores. Honda ha preferido simplificar la gama y apostar directamente por una mecánica híbrida autorrecargable. Combina un bloque de gasolina 2.0 con un sistema eléctrico para desarrollar 184 CV y 315 Nm de par máximo. El cambio automático CVT prioriza la suavidad y permite homologar un consumo de apenas 4,7 litros cada 100 kilómetros, con un 0 a 100 km/h en 7,8 segundos.

Ideal para el día a día, pero también para viajes por carretera

También convence por su lado práctico. Mide 4.551 mm de largo y ofrece una distancia entre ejes de 2.734 mm, suficiente para disfrutar de unas plazas traseras cómodas. El maletero alcanza 404 litros, ampliables hasta 1.187 litros, una capacidad más que suficiente para el uso familiar o para viajar con equipaje.

El acabado Elegance, que da acceso a la gama, llega muy bien equipado. De serie incorpora faros LED, navegador, climatizador automático, llantas de aleación, Apple CarPlay, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y asientos calefactables, entre otros elementos.