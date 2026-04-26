Gonzalo Serrano y el Honda Civic Hybrid: equilibrio entre eficiencia, diseño y confort desde 30.700 euros

Alberto Cercós García 26 ABR 2026 - 10:03h.

El Honda Civic Hybrid se posiciona como una opción muy equilibrada dentro del segmento compacto

Gonzalo Serrano prueba el coche más premium dentro de los SUV eléctricos, el Polestar 4

Compartir







Gonzalo Serrano se pone al volante de una de las sensaciones del mercado de híbridos actuales. En el último programa de 'Más Que Coches', el periodista analiza al detalle todo lo que da de sí el vehículo; lo analiza por dentro y por fuera, y destaca varios puntos técnicos que hacen que el Honda Civic Hybrid sea un coche donde el equilibrio entre la eficiencia y el confort es claro.

El Honda Civic Hybrid presenta un diseño exterior que apuesta por la elegancia y la coherencia visual frente a soluciones más agresivas. Su frontal destaca por una parrilla limpia en negro piano que centra la atención en el logotipo de la marca, acompañada de unos grupos ópticos muy finos y bajos que refuerzan su carácter moderno. A diferencia de otras tendencias actuales, prescinde de un “morro tiburón”, logrando una imagen más refinada. En el lateral, dos líneas bien definidas aportan dinamismo, mientras que en la zaga los pilotos divididos por el portón y la ausencia de alerón superior crean una estética funcional y aerodinámica.

PUEDE INTERESARTE Este Honda eléctrico arrasaría en Europa

En el interior, el modelo ofrece un ambiente de calidad con un enfoque práctico y tecnológico. El acabado Advance incorpora iluminación ambiental en la zona de los pies, un amplio techo panorámico y un sistema de sonido Bose. El salpicadero integra pantallas de aproximadamente 10 pulgadas tanto para la instrumentación como para el sistema multimedia, que destaca por su facilidad de uso. La presencia de mandos físicos para funciones clave y el selector de cambio por botones en el túnel central refuerzan la ergonomía. Además, detalles como la tapicería oscura en techo y pilares contribuyen a una atmósfera moderna y cuidada.

Gonzalo Serrano, al volante del Honda Civic Hybrid

En el apartado técnico, este híbrido combina eficiencia y rendimiento con una potencia total cercana a los 180 CV. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h, cifras que se acompañan de un consumo medio contenido de 5,1 l/100 km y emisiones de 114 g/km de CO₂. El sistema se apoya en una batería de iones de litio, mientras que en términos de practicidad ofrece un maletero de 404 litros ampliable hasta 1.167 litros. Su comportamiento en marcha destaca por la suavidad, la buena insonorización y una conducción sencilla, con un equilibrio entre confort y un ligero toque dinámico.

En conclusión, el Honda Civic Hybrid se posiciona como una opción muy equilibrada dentro del segmento compacto, combinando diseño distintivo, equipamiento completo y eficiencia mecánica. Su facilidad de conducción y bajos consumos lo convierten en un aliado ideal tanto para el día a día como para viajes largos, sin renunciar a cierto carácter dinámico. Todo ello se ofrece desde un precio aproximado de 30.700 euros, una cifra competitiva teniendo en cuenta su nivel de tecnología y la etiqueta ECO que aporta ventajas en el uso urbano.