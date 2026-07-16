El icono de Honda que regresa tras más de dos décadas

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 05:32h.

El nuevo Prelude combina diseño, tecnología y eficiencia

Honda tiene la moto que, para muchos, es perfecta para iniciarse

Compartir







Hay coches que trascienden el paso del tiempo y cuyo nombre despierta recuerdos entre los aficionados al automóvil. El Honda Prelude es uno de ellos. Tras más de veinte años fuera del mercado, la firma japonesa ha decidido recuperar una de sus denominaciones más emblemáticas con un modelo completamente nuevo que mira al futuro sin olvidar el legado que convirtió al Prelude en un referente entre los coupés deportivos.

El regreso del Prelude no responde a la nostalgia, sino a la intención de demostrar que todavía existe espacio para automóviles con personalidad propia. En una industria dominada por los SUV, Honda apuesta por un elegante coupé de dos puertas que combina un diseño atractivo, tecnología híbrida y una puesta a punto enfocada al placer de conducción. Es una propuesta diferente que busca conquistar tanto a quienes conocieron el modelo original como a una nueva generación de conductores.

PUEDE INTERESARTE Honda frena uno de sus proyectos más ambiciosos

Aunque conserva el espíritu deportivo que siempre caracterizó a este nombre, el nuevo Prelude se adapta a los tiempos actuales con una filosofía mucho más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, sin renunciar por ello a ofrecer una experiencia de conducción emocionante.

Un diseño moderno que mantiene su esencia deportiva

El nuevo Honda Prelude apuesta por unas proporciones muy equilibradas. Su carrocería baja, el largo capó y una línea de techo muy estilizada recuperan la esencia de los grandes coupés clásicos, pero con un lenguaje de diseño mucho más actual.

PUEDE INTERESARTE Honda tiene un SUV que lo cambia todo

El frontal presenta una imagen limpia y elegante, mientras que la zaga incorpora detalles que refuerzan su carácter dinámico sin recurrir a elementos excesivamente llamativos. El resultado es un automóvil que transmite deportividad desde cualquier ángulo, pero también una gran sofisticación.

En el interior, Honda ha apostado por un ambiente claramente orientado al conductor. La posición de conducción es baja, los asientos ofrecen una excelente sujeción y todos los mandos quedan perfectamente integrados para facilitar su utilización. La calidad de los materiales también da un importante salto adelante, con acabados que buscan transmitir una sensación premium.

La tecnología ocupa un lugar protagonista gracias a la instrumentación digital, un avanzado sistema multimedia y una completa dotación de asistentes a la conducción. Todo ello se integra en un habitáculo minimalista donde la funcionalidad sigue teniendo un peso importante.

Deportividad e hibridación para una nueva generación

La gran diferencia respecto al Prelude original se encuentra bajo el capó. Honda ha apostado por un sistema híbrido que combina eficiencia y prestaciones, demostrando que la electrificación también puede formar parte de un automóvil pensado para disfrutar al volante.

La respuesta inmediata del motor eléctrico permite ofrecer aceleraciones rápidas y una conducción especialmente suave, mientras que la gestión electrónica busca mantener un carácter dinámico incluso durante una utilización tranquila. Además, la marca ha desarrollado diferentes modos de conducción para adaptar el comportamiento del vehículo a cada situación.

El chasis también ha recibido una atención especial. La suspensión está diseñada para ofrecer un excelente equilibrio entre precisión y confort, permitiendo disfrutar tanto de una carretera de curvas como de largos viajes por autopista. La dirección, rápida y precisa, contribuye a aumentar las sensaciones al volante y refuerza el carácter deportivo del conjunto.

Más allá de sus cifras, el regreso del Prelude representa un importante movimiento estratégico para Honda. La marca recupera uno de sus nombres más reconocidos con un enfoque completamente renovado, demostrando que todavía es posible desarrollar coches pensados para quienes disfrutan conduciendo.

Con un diseño atractivo, una tecnología híbrida avanzada y un planteamiento claramente emocional, el nuevo Honda Prelude aspira a convertirse en uno de los coupés más interesantes de los próximos años y en el digno heredero de un modelo que dejó una huella imborrable en la historia de la marca japonesa.