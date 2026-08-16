Coches y Motos 16 AGO 2026 - 05:02h.

La marca francesa tiene uno de los mejores coches para ciudad

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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Los SUV se han convertido en los grandes protagonistas del mercado, pero no todos los conductores necesitan un coche grande, pesado y, generalmente, más caro. Los utilitarios siguen teniendo mucho sentido para quienes buscan un vehículo económico, fácil de conducir y suficientemente polivalente para utilizarlo tanto en ciudad como en carretera. Y entre ellos, el Peugeot 208 se mantiene como una de las propuestas más atractivas.

El modelo francés suma ahora un argumento especialmente importante: una promoción que reduce considerablemente su precio. Una circunstancia que, combinada con la disponibilidad de versiones electrificadas con etiqueta ECO, convierte al 208 en una alternativa capaz de hacer que más de un comprador se replantee la necesidad de adquirir un SUV urbano.

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Un utilitario híbrido con etiqueta ECO y cambio automático

Una de las grandes novedades de la gama del Peugeot 208 es su apuesta por la electrificación. Además de las alternativas tradicionales y del eléctrico e-208, el modelo dispone de versiones híbridas pensadas para quienes buscan reducir el consumo sin depender de un punto de carga.

El sistema combina el conocido motor de gasolina de 1,2 litros con tecnología eléctrica integrada en una transmisión automática de doble embrague. Esta configuración permite aprovechar la electricidad durante determinadas situaciones, especialmente en desplazamientos urbanos, ayudando a reducir tanto el consumo como las emisiones.

Todo funciona automáticamente. El conductor no tiene que enchufar el vehículo ni modificar sus hábitos, ya que la batería recupera energía durante las frenadas y las deceleraciones.

La principal consecuencia de esta tecnología es la etiqueta ECO de la DGT. Se trata de una ventaja especialmente relevante para quienes viven en grandes ciudades, donde las zonas de bajas emisiones están aumentando progresivamente y disponer de un distintivo medioambiental favorable puede marcar diferencias.

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Sus dimensiones también son ideales para este entorno. Con poco más de cuatro metros de longitud, el 208 resulta manejable, fácil de aparcar y suficientemente compacto para moverse cómodamente por calles estrechas.

Una importante rebaja refuerza sus argumentos frente a los SUV

El precio es precisamente uno de los aspectos que vuelve a colocar al Peugeot 208 en una posición especialmente interesante. Las promociones disponibles permiten reducir considerablemente la tarifa habitual, acercándolo a presupuestos donde cada euro cuenta.

A cambio, el comprador obtiene un coche que no transmite una sensación de producto básico. El diseño exterior continúa siendo uno de sus principales atractivos, con una imagen deportiva y moderna que permite diferenciarlo claramente de muchos de sus competidores.

El interior también mantiene una presentación muy característica. El Peugeot i-Cockpit combina un volante compacto con una instrumentación situada en una posición elevada, mientras que la pantalla multimedia concentra buena parte de las funciones de conectividad y entretenimiento.

Dependiendo del acabado elegido, puede incorporar climatización, instrumentación digital, Apple CarPlay y Android Auto, sensores de aparcamiento, cámara trasera y diferentes asistentes de seguridad.

Frente a muchos SUV urbanos, el 208 ofrece además ventajas evidentes en consumo, facilidad de aparcamiento y agilidad. Para conductores que no necesitan una posición de conducción elevada o un enorme maletero, pagar más por un SUV puede no resultar imprescindible.

Con su precio promocionado, la posibilidad de contar con etiqueta ECO y un equipamiento completo, el Peugeot 208 demuestra que los utilitarios todavía tienen mucho que decir. Una alternativa equilibrada y económica que puede quitar protagonismo a unos SUV que no siempre representan la opción más lógica.