Coches y Motos 10 AGO 2026 - 10:33h.

Para muchos, esta es la opción más inteligente para familias de toda la gama de Peugeot

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El renovado Peugeot 3008 ha dejado atrás el aspecto tradicional de un SUV. Su silueta coupé resulta deportiva y elegante. Peugeot quiere aprovechar el atractivo sin reservarlo para versiones costosas. Renault Arkana, Kia Sportage y Nissan Qashqai se encuentran con un rival. El 3008 combina un diseño coupé con equipamiento y un sistema híbrido ligero eficiente.

La oferta tiene cuatro acabados: Allure, Allure Exclusive, GT y GT Exclusive. El Allure conserva la imagen de las variantes superiores y cubre las necesidades desde el primer nivel. Incorpora el sistema multimedia i-Connect, climatizador bizona y acceso sin llave. Añade volante compacto, llantas de 18 pulgadas y suelo de maletero. Los faros ECO LED añaden bienvenida y despedida.

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Un SUV de carácter premium a un precio irresistible

El escalón de entrada permite acceder a su imagen y tecnología a menor precio. La variante inicial cuesta 31.760 euros al contado. Con financiación cuesta ahora 30.260 euros. Así, el 3008 se acerca a compradores que buscan un SUV electrificado, pero no quieren saltar directamente a configuraciones superiores ni asumir el coste habitual de las versiones GT.

Hay tres mecánicas, pero es la de acceso la que nos ocupa. Usa un gasolina 1.2 turbo con tecnología MHEV de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y tiene etiqueta ECO. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza una velocidad de 201 km/h.

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Espacio para toda la familia, diseño deportivo y un consumo de mechero

El consumo homologado queda en 5,4 l/100 km pese a sus 1.905 kilos. Mantiene una altura libre de 198 milímetros. Mide 4,54 metros de largo y su batalla alcanza 2,73 metros. El maletero ofrece 520 litros para viajar en familia.

La seguridad es completa. Incluye frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. Añade control de crucero, limitador de velocidad, sensores traseros y cámara de 180 grados. Los retrovisores exteriores son calefactables, se pliegan y disponen de luz de cortesía.