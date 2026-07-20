Peugeot reduce el precio del 3008, el SUV que muchos creen que es el más atractivo por diseño en su categoría

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 00:17h.

El modelo francés destaca por sus líneas y su tecnología

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 3008 se ha convertido en uno de los SUV compactos más deseados del mercado gracias a una combinación muy difícil de igualar: un diseño rompedor, un interior con una fuerte carga tecnológica y una gama de motores adaptada a las necesidades actuales. La nueva generación ha supuesto una evolución importante respecto a su predecesor y ha colocado al modelo francés entre las referencias del segmento. Ahora, además, Peugeot ha reforzado su atractivo con una importante reducción de precio, acercándolo a un mayor número de conductores.

Este movimiento permite que uno de los SUV más llamativos del mercado resulte mucho más competitivo frente a rivales consolidados, especialmente para quienes buscan un coche con personalidad propia sin disparar el presupuesto.

Un diseño que sigue siendo uno de sus mayores argumentos

Pocos modelos consiguen llamar tanto la atención como el Peugeot 3008. La marca francesa ha apostado por un lenguaje de diseño muy personal, con una carrocería de líneas marcadas, una silueta deportiva y una firma luminosa que lo hace reconocible a simple vista.

El frontal destaca por su gran parrilla integrada con los nuevos faros LED y las características luces diurnas en forma de garras, mientras que la parte trasera mantiene una imagen muy elegante gracias a los pilotos unidos por una moldura oscurecida. Todo el conjunto transmite una sensación de modernidad que sigue diferenciándolo de buena parte de sus competidores.

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El interior mantiene esa misma filosofía. El nuevo Peugeot Panoramic i-Cockpit domina el habitáculo con una gran pantalla flotante que integra la instrumentación y el sistema multimedia. El volante compacto, la iluminación ambiental y la calidad de los acabados contribuyen a crear un ambiente claramente orientado hacia un público que busca un SUV con una imagen más sofisticada.

Tecnología, confort y motores para todos los perfiles

Más allá de su atractivo estético, el Peugeot 3008 ofrece un comportamiento muy equilibrado. La suspensión está pensada para ofrecer un elevado nivel de confort sin perder estabilidad, permitiendo afrontar tanto recorridos urbanos como viajes largos con una gran sensación de seguridad.

La dirección resulta precisa y el chasis responde con solvencia incluso en carreteras con curvas, ofreciendo una conducción agradable y fácil de controlar. Es un SUV pensado para quienes priorizan el confort diario sin renunciar a una buena dinámica cuando la carretera lo permite.

La oferta mecánica es otro de sus puntos fuertes. El modelo está disponible con motores de gasolina, versiones híbridas ligeras con etiqueta ECO e híbridas enchufables que permiten realizar buena parte de los desplazamientos cotidianos en modo completamente eléctrico, reduciendo notablemente el consumo de combustible.

En el apartado tecnológico, el equipamiento puede incluir control de crucero adaptativo, asistentes avanzados de conducción, cámaras de visión de 360 grados, climatizador automático, portón trasero eléctrico, carga inalámbrica para teléfonos móviles, sistema de navegación conectado y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

A todo ello se suma un habitáculo amplio, especialmente cómodo en las plazas delanteras, y un maletero con capacidad suficiente para responder a las necesidades de una familia durante el día a día o en escapadas de fin de semana.

En definitiva, el Peugeot 3008 continúa siendo uno de los SUV más completos de su categoría. Su diseño sigue marcando diferencias, el interior ofrece una elevada sensación de calidad y la tecnología disponible está al nivel de modelos mucho más caros. Si además se añade la reducción de precio aplicada por la marca, el resultado es un SUV que reúne argumentos más que suficientes para seguir siendo una de las opciones más atractivas del mercado.