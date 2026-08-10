El SUV más elegante de Peugeot es la compra perfecta para quienes buscan presencia y confort

Coches y Motos 10 AGO 2026 - 18:28h.

El 3008 sigue siendo una de las opciones más top en cuanto a diseño

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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Peugeot ha conseguido que el 3008 se convierta en uno de los modelos más importantes de su catálogo. La última generación ha llevado todavía más lejos una fórmula basada en el diseño, la tecnología y el confort, hasta el punto de acercarse en determinados aspectos a algunos SUV de marcas premium. Su versión híbrida añade además eficiencia y etiqueta medioambiental, dos argumentos cada vez más importantes.

El Peugeot 3008 destaca desde el primer momento por una estética que rompe con la imagen tradicional de los SUV familiares. Con aproximadamente 4,54 metros de longitud, ofrece unas dimensiones suficientes para viajar cómodamente con la familia sin convertirse en un vehículo excesivamente grande para utilizar a diario.

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Su carrocería incorpora una marcada inspiración coupé, especialmente visible en la caída del techo y en el diseño de la parte posterior. El frontal también resulta muy reconocible gracias a la nueva firma luminosa de Peugeot y a una parrilla perfectamente integrada en el conjunto.

Un interior que busca acercarse al territorio premium

Si el exterior es uno de los grandes argumentos del Peugeot 3008, el habitáculo tampoco se queda atrás. La marca francesa ha evolucionado su conocido concepto i-Cockpit hacia una configuración todavía más tecnológica, en la que las grandes pantallas y la digitalización adquieren prácticamente todo el protagonismo.

La posición de conducción continúa siendo característica de Peugeot, con un volante compacto y la información situada en una posición elevada. A ello se suma una cuidada selección de materiales y un diseño del salpicadero que busca transmitir una sensación de calidad superior a la habitual entre los SUV generalistas.

El espacio disponible también permite utilizarlo perfectamente como vehículo familiar. Las plazas posteriores ofrecen una buena habitabilidad y el maletero alcanza aproximadamente los 520 litros en determinadas versiones, suficiente para transportar sin demasiados problemas el equipaje de toda la familia.

El confort es precisamente otra de sus virtudes. Peugeot ha apostado por un reglaje que favorece la comodidad, ofreciendo una suspensión capaz de absorber correctamente las irregularidades del asfalto y un buen aislamiento acústico. Dos características especialmente importantes cuando llegan los viajes largos.

Una gama híbrida pensada para reducir el consumo

La electrificación se ha convertido en otro de los pilares del Peugeot 3008. Entre sus opciones destaca la versión Hybrid, que combina un motor de gasolina de 1.2 litros con un sistema de hibridación ligera de 48 voltios para ofrecer 145 CV de potencia.

Esta configuración permite reducir el consumo, especialmente durante los desplazamientos urbanos, donde el sistema eléctrico puede intervenir con mayor frecuencia. Además, consigue la etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de recarga.

Para quienes quieran una electrificación todavía mayor existen alternativas híbridas enchufables, capaces de realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando únicamente electricidad siempre que se recargue habitualmente la batería.

La combinación de diseño, tecnología, espacio y eficiencia convierte al Peugeot 3008 en uno de los SUV más completos de la marca francesa. No pretende destacar únicamente por sus cifras, sino ofrecer una experiencia especialmente refinada.

Para quienes buscan un SUV familiar con presencia, un interior tecnológico y un elevado nivel de confort, el 3008 híbrido se posiciona como una de las alternativas más atractivas del mercado, especialmente para aquellos conductores que quieren reducir el consumo sin tener que dar todavía el salto definitivo a un coche completamente eléctrico.