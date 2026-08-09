Peugeot se lo pone muy difícil al Toyota Corolla Cross con un SUV híbrido que destaca por diseño y consumo

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 10:59h.

El 3008 híbrido es una opción tentadora por diseño y tecnología

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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La oferta de SUV híbridos no deja de crecer y cada vez resulta más complicado elegir entre las distintas opciones disponibles. Modelos como el Toyota Corolla Cross se han ganado una excelente reputación por su eficiencia y fiabilidad, pero Peugeot ha respondido con un producto completamente renovado que apuesta por un diseño mucho más atrevido, una tecnología de última generación y un elevado confort de marcha. El nuevo Peugeot 3008 Hybrid reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las referencias del segmento y en una seria alternativa para quienes buscan un SUV electrificado con un marcado carácter europeo.

La nueva generación del 3008 supone una importante evolución respecto a su predecesor. No solo cambia su imagen, sino también su planteamiento, acercándose más al universo premium gracias a un habitáculo de gran calidad y a un equipamiento tecnológico muy completo.

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Un diseño moderno que marca diferencias

El Peugeot 3008 destaca desde el primer momento por una estética muy personal. Su carrocería adopta una silueta fastback que combina la presencia de un SUV con un perfil mucho más dinámico. El frontal incorpora la nueva identidad visual de la marca, con una parrilla integrada en la carrocería y una firma luminosa de tres garras LED que le aporta una imagen fácilmente reconocible.

En la vista lateral destacan las superficies limpias, las llantas de gran tamaño y una línea de techo descendente que consigue darle un aspecto más deportivo sin comprometer el espacio disponible para los pasajeros. La parte trasera mantiene esa misma filosofía gracias a unos pilotos unidos visualmente por una moldura en negro brillante y un diseño muy limpio que transmite modernidad.

El interior supone uno de los mayores avances del modelo. El nuevo Panoramic i-Cockpit integra una espectacular pantalla curva de 21 pulgadas que agrupa la instrumentación digital y el sistema multimedia. Todo ello se combina con materiales de buena calidad, una iluminación ambiental muy cuidada y numerosos espacios portaobjetos que mejoran la practicidad.

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Además, el maletero ofrece una capacidad de 520 litros, una cifra que permite viajar con comodidad en familia sin renunciar a un diseño especialmente atractivo.

Mecánica híbrida eficiente y un equipamiento muy completo

La versión híbrida de acceso monta un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros asociado a un sistema de hibridación ligera de 48 voltios. El conjunto desarrolla 145 CV y trabaja junto a una caja automática de doble embrague de seis velocidades, ofreciendo una conducción suave y agradable tanto en ciudad como en carretera.

Esta mecánica permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT y registrar un consumo medio homologado cercano a los 5,3 litros cada 100 kilómetros, situándose entre los SUV híbridos más eficientes de su categoría. Gracias al apoyo del sistema eléctrico también mejora la respuesta en aceleraciones y reduce el gasto de combustible durante los desplazamientos urbanos.

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Desde las versiones de acceso incorpora faros LED, climatizador automático, cuadro de instrumentos digital, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cámara trasera, sensores de aparcamiento y un amplio conjunto de asistentes de conducción que incrementan la seguridad.

El Peugeot 3008 Hybrid también resulta muy competitivo por precio, especialmente teniendo en cuenta su elevado nivel de acabado, su tecnología y la calidad general del vehículo. Todo ello lo convierte en una alternativa muy sólida frente al Toyota Corolla Cross para quienes buscan un SUV híbrido con un diseño más llamativo, un interior de aspecto premium y un excelente equilibrio entre eficiencia, confort y comportamiento dinámico.