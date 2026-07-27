Coches y Motos 27 JUL 2026 - 05:12h.

Kia tiene en el Sportage una de sus mejores armas

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Compartir







El segmento de los SUV híbridos es uno de los más disputados del mercado, con modelos que buscan ofrecer el mejor equilibrio entre consumo, prestaciones, espacio y tecnología. En ese escenario, el Kia Sportage híbrido se ha consolidado como una de las propuestas más interesantes gracias a una combinación muy difícil de igualar. Su diseño moderno, un completo equipamiento, una mecánica eficiente y una importante rebaja comercial hacen que pueda llegar a costar cerca de 9.000 euros menos que un Peugeot 3008 Hybrid, una diferencia económica que muchos compradores no pasan por alto.

El Sportage ha sido uno de los modelos responsables del enorme crecimiento de Kia en Europa. La última generación supuso un cambio radical respecto a su predecesor, con un diseño mucho más llamativo y una calidad interior claramente superior. Hoy es uno de los SUV más completos de su categoría y una alternativa muy seria para quienes buscan un coche familiar preparado para todo tipo de desplazamientos.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot tiene uno de los diseños más bonitos que ha firmado Peugeot y supera a SUV mucho más caros

Su imagen destaca por un frontal muy agresivo, con una gran parrilla y una característica firma luminosa LED que lo hacen fácilmente reconocible. La zaga mantiene ese estilo moderno gracias a unos pilotos unidos visualmente y unas líneas muy marcadas que transmiten robustez y dinamismo.

Un híbrido potente y eficiente

Bajo el capó, el Kia Sportage híbrido monta un motor de gasolina 1.6 T-GDi combinado con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 239 CV. Se trata de una cifra muy elevada para un SUV familiar, permitiendo disfrutar de unas aceleraciones contundentes y de recuperaciones muy solventes incluso cuando el vehículo viaja completamente cargado.

A pesar de sus prestaciones, el consumo homologado se mantiene entre los 5,6 y los 5,8 litros cada 100 kilómetros, demostrando que es posible combinar rendimiento y eficiencia. Gracias a esta tecnología híbrida, el Sportage obtiene además la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para acceder a las zonas de bajas emisiones y beneficiarse de distintas ventajas en materia de movilidad.

La transmisión automática de seis velocidades ofrece un funcionamiento especialmente suave, mientras que el sistema híbrido aprovecha constantemente el motor eléctrico durante la circulación urbana para reducir el consumo y aumentar el confort de marcha.

Espacio, tecnología y una garantía difícil de igualar

Con 4,51 metros de longitud, el Kia Sportage ofrece un habitáculo amplio y muy bien aprovechado. Las plazas traseras permiten viajar cómodamente a tres ocupantes, mientras que el maletero alcanza los 587 litros de capacidad, una de las mejores cifras entre los SUV híbridos de su tamaño y más que suficiente para afrontar vacaciones familiares o transportar equipaje voluminoso.

El interior también ha evolucionado de forma notable. El salpicadero incorpora dos grandes pantallas curvas de 12,3 pulgadas que integran la instrumentación digital y el sistema multimedia. La conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, el navegador conectado y las actualizaciones remotas sitúan al Sportage entre los modelos más avanzados tecnológicamente de su segmento.

El equipamiento disponible resulta muy completo incluso en las versiones de acceso. Puede incorporar climatizador bizona, asientos calefactados y ventilados, volante térmico, techo panorámico, portón trasero eléctrico, cámaras de visión de 360 grados, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y una amplia batería de asistentes de conducción con control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto y frenada automática de emergencia.

A todo ello se suma uno de los grandes argumentos de Kia: su garantía oficial de siete años, una de las más amplias del mercado y un elemento que aporta una gran tranquilidad a largo plazo.

Con un precio muy competitivo, una diferencia cercana a los 9.000 euros respecto al Peugeot 3008 Hybrid, un motor híbrido de 239 CV, etiqueta ECO, un consumo contenido, un enorme maletero y un equipamiento difícil de igualar, el Kia Sportage se posiciona como una de las compras más inteligentes dentro del segmento de los SUV híbridos familiares y una opción especialmente recomendable para quienes buscan un vehículo completo sin disparar el presupuesto.