Coches y Motos 15 AGO 2026 - 23:01h.

El crossover rumano cubre todas las necesidades para una familia, y a un precio tentador

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Encontrar un coche familiar con siete plazas y un precio razonable se ha convertido en una tarea complicada. Muchos fabricantes han abandonado los monovolúmenes tradicionales para centrarse en los SUV, generalmente más caros. Dacia sigue un camino diferente con el Jogger, un modelo que combina elementos de familiar, crossover y monovolumen para ofrecer mucho espacio por un precio difícil de igualar.

Su propuesta resulta especialmente atractiva para familias que necesitan siete plazas de manera habitual u ocasional. Además, la versión híbrida añade una mecánica eficiente, cambio automático y la etiqueta ECO de la DGT, reforzando todavía más el carácter polivalente de un modelo pensado para convertirse en el único coche de casa.

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Siete plazas y un enorme espacio interior son sus mejores argumentos

Con algo más de 4,5 metros de longitud, el Dacia Jogger consigue aprovechar muy bien sus dimensiones. Está disponible con configuraciones de cinco y siete plazas, siendo esta última una de las grandes diferencias respecto a numerosos SUV de precio similar.

La tercera fila incorpora dos asientos adicionales que permiten transportar hasta siete ocupantes. Cuando estas plazas no son necesarias, pueden retirarse para aumentar considerablemente el espacio disponible para el equipaje. De esta manera, el Jogger puede transformarse rápidamente dependiendo de las necesidades de cada momento.

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En configuración de cinco plazas, el maletero ofrece una capacidad sobresaliente, convirtiéndolo en un coche especialmente adecuado para afrontar vacaciones familiares o transportar objetos voluminosos. Con siete ocupantes, el espacio para el equipaje disminuye, como sucede en prácticamente cualquier vehículo de estas características.

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El habitáculo apuesta principalmente por la funcionalidad. Los materiales son sencillos y resistentes, mientras que la disposición de los mandos facilita el uso cotidiano. Dependiendo del acabado, puede incorporar pantalla multimedia, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, climatización automática, cámara trasera y diferentes asistentes de seguridad.

Un híbrido de 155 CV con etiqueta ECO y cambio automático

La versión híbrida se ha convertido en una de las alternativas más interesantes de la gama. El Jogger Hybrid 155 utiliza un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina con motores eléctricos. La batería recupera energía durante la conducción, por lo que no es necesario conectar el vehículo a ningún enchufe.

El conjunto desarrolla 155 CV, una potencia suficiente para mover con solvencia un coche de orientación familiar incluso cuando viaja cargado. Además, el sistema utiliza una transmisión automática, aumentando considerablemente el confort en ciudad y durante los desplazamientos diarios.

Uno de los objetivos principales de esta mecánica es reducir el consumo, especialmente en recorridos urbanos. El sistema puede utilizar la parte eléctrica durante diferentes fases de la conducción, aprovechando la energía recuperada en frenadas y deceleraciones.

Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja cada vez más importante ante la expansión de las zonas de bajas emisiones.

El precio termina de convertir al Jogger en una propuesta difícil de replicar. Mientras numerosos modelos familiares de siete plazas se mueven en cifras considerablemente superiores, Dacia mantiene una política comercial mucho más ajustada.

El Jogger no pretende competir en lujo o sofisticación. Su apuesta es mucho más sencilla: ofrecer hasta siete plazas, muchísimo espacio, una mecánica híbrida eficiente y un equipamiento suficiente por un precio razonable. Precisamente esa combinación hace que siga siendo uno de los coches familiares más interesantes para quienes necesitan máxima practicidad sin disparar el presupuesto.