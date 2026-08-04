El familiar a precio de SUV de Dacia que está conquistando a los que buscan calidad sin sobreprecio

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 23:23h.

Mucho espacio, soluciones lógicas y un precio difícil de ignorar

Citroën tiene un siete plazas que es una maravilla

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Muchas familias miran hacia un SUV cuando necesitan cambiar de coche. Sin embargo, una carrocería elevada no siempre ofrece el espacio esperado. La Citroën Berlingo propone algo diferente. Cuesta lo mismo que SUV de Dacia, pero aprovecha mejor cada centímetro y aporta soluciones pensadas para niños, equipaje y viajes.

La nueva generación ha dejado atrás detalles propios de un vehículo comercial. Las puertas traseras continúan siendo deslizantes, una ventaja en aparcamientos estrechos, pero incorporan elevalunas eléctricos. El acceso resulta más sencillo y el habitáculo transmite mayor calidad. También puede montar abundantes sistemas de seguridad y conectividad.

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Una opción ideal para familias que pocos tienen en cuenta

Existen dos tamaños. La Berlingo M mide 4,40 metros y ofrece un maletero de 775 litros, ampliable hasta 3.000 litros. La XL alcanza 4,75 metros y aumenta su batalla hasta 2,97 metros. Esta sirve para familias o compradores que necesitan combinar pasajeros y carga.

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La opción diésel utiliza un motor 1.5 BlueHDi con 130 CV y 300 Nm. Se asocia a un cambio de seis marchas y tracción delantera. Alcanza 184 km/h y homologa 6,5 l/100 km. La carrocería M con acabado Plus cuesta 22.951 euros. La XL parte de 27.706 euros.

También hay versiones eléctricas

La alternativa eléctrica desarrolla 136 CV y 260 Nm. Incorpora cambio automático y utiliza una batería de 50 kWh. Su autonomía es de 245 kilómetros, aunque aumenta en circulación urbana. La velocidad máxima queda limitada a 132 km/h. Esta versión comienza en 28.825 euros y elimina emisiones en la conducción, lo que le permite btener la etiqueta CERO emisiones de la DGT, con todas las ventajas que ello supone.

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Los acabados Max y Plus permiten adaptar el vehículo a un uso familiar o comercial. El equipamiento incluye climatizador bizona, cuadro de diez pulgadas y pantalla multimedia HD. Añade conexión para el teléfono, volante de cuero, asiento del conductor con ajuste lumbar y tres asientos individuales con anclajes ISOFIX.

Incorpora faros EcoLED, sensores de presión, ayuda al arranque en pendiente y múltiples airbags. Suma freno de estacionamiento eléctrico, retrovisores calefactables y portón con luneta térmica. Las barras de techo y el asiento del acompañante abatible aumentan la versatilidad.