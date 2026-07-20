Igual de barato, pero, para muchos, mejor y más avanzado que el Dacia Sandero

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 19:02h.

El eléctrico barato ideal para urbanitas

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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El Dacia Sandero lleva años dominando el mercado gracias a su precio. Pocos coches consiguen ofrecer tanto por tan poco dinero. Sin embargo, el nuevo Renault Twingo E-Tech se mueve en un nivel económico parecido y añade una mecánica completamente eléctrica. Para muchos, representa una alternativa más moderna, tecnológica y atractiva.

Renault anuncia el Twingo desde 17.463 euros, tanto al contado como financiado. Esta cantidad no incluye las posibles ayudas del Plan AUTO+. Si se aplican los incentivos disponibles, su coste final podría reducirse todavía más. De esta manera, el pequeño eléctrico entra directamente en el territorio de los utilitarios con motor de gasolina.

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Su carrocería mide solamente 3,79 metros de longitud, por lo que resulta perfecta para circular por ciudad. El interior aprovecha bien el espacio. Los asientos traseros son individuales, deslizantes y abatibles. El maletero ofrece 305 litros y puede alcanzar los 966 litros. Incluso el respaldo del acompañante delantero se puede plegar.

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El motor eléctrico desarrolla 80 CV y 175 Nm de par máximo. Utiliza una transmisión automática y, de manera poco habitual, tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y alcanza los 130 km/h. Su autonomía homologada es de 261 kilómetros WLTP, suficiente para los desplazamientos diarios.

Un equipamiento a la altura de los tiempos que corren

La gama se divide en los acabados Evolution y Techno. Y uno de los argumentos de ambos está en la tecnología. Incorpora una pantalla central de 10,1 pulgadas con Google integrado, navegación y conexión inalámbrica para teléfonos. También dispone de cuadro digital, actualizaciones remotas y asistente virtual. Añade climatizador automático, acceso sin llave, cámara trasera, sensores de aparcamiento y retrovisores eléctricos calefactables.

La seguridad incluye control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia y mantenimiento de carril. Cuenta además con reconocimiento de señales, detector de atención y alerta de distancia. Los faros son LED y las luces de carretera cambian automáticamente. Ofrece cuatro niveles de regeneración, incluida una práctica función One Pedal para conducir utilizando casi exclusivamente el acelerador.