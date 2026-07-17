Coches y Motos 17 JUL 2026 - 23:44h.

El Duster es una opción cada vez más racional

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Hablar del Dacia Duster es hablar de uno de los mayores éxitos comerciales de los últimos años. Desde su lanzamiento, este SUV ha conseguido conquistar a miles de conductores gracias a una fórmula muy sencilla: ofrecer un coche amplio, robusto, práctico y con un precio claramente inferior al de la mayoría de sus rivales. Ahora, con una nueva campaña de descuentos, el Duster vuelve a situarse entre las opciones más interesantes del segmento para quienes buscan un SUV sin renunciar al equilibrio entre coste, equipamiento y funcionalidad.

La tercera generación del modelo representa un importante salto adelante. Dacia ha conseguido mantener el espíritu práctico que siempre ha caracterizado al Duster, pero incorporando una imagen mucho más moderna, un interior mejor resuelto y una dotación tecnológica muy superior a la de generaciones anteriores. El resultado es un vehículo que ya no solo convence por su precio, sino también por la sensación de calidad y modernidad que transmite.

Su diseño exterior adopta el nuevo lenguaje estético de la marca, con líneas más marcadas, pasos de rueda musculosos y una imagen claramente inspirada en el mundo de los todoterreno. El frontal, con la nueva identidad visual de Dacia, aporta personalidad y hace que el Duster tenga una presencia mucho más sólida sobre el asfalto.

Una gama mecánica pensada para todos los usos

Uno de los grandes aciertos del Dacia Duster es ofrecer diferentes alternativas mecánicas para adaptarse a todo tipo de conductores. La gama incluye motores de gasolina, versiones bifuel capaces de funcionar con gasolina y GLP, además de una variante híbrida que incorpora la etiqueta ECO de la DGT.

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La versión Hybrid se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la oferta. Gracias a la combinación de un motor de gasolina y un sistema eléctrico, consigue reducir el consumo de combustible especialmente en ciudad, donde puede circular durante buena parte del tiempo utilizando únicamente el motor eléctrico. Esto se traduce en una conducción muy agradable, silenciosa y eficiente.

Quienes buscan minimizar todavía más los costes de utilización pueden optar por las variantes ECO-G de GLP, que permiten recorrer muchos kilómetros con un gasto muy contenido gracias al menor precio de este combustible. Además, al disponer de dos depósitos, la autonomía total resulta especialmente elevada.

Otro de los aspectos que diferencian al Duster frente a muchos de sus competidores es la posibilidad de elegir versiones con tracción total, una opción cada vez menos habitual en el segmento y muy apreciada por quienes circulan con frecuencia por caminos, pistas o zonas de montaña.

Más tecnología y mejor calidad sin perder su esencia

El interior del Dacia Duster ha experimentado una evolución muy importante. El diseño del salpicadero resulta mucho más atractivo, los materiales ofrecen una mejor sensación de calidad y la ergonomía ha sido claramente mejorada.

Las versiones actuales pueden equipar una pantalla multimedia de gran tamaño compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos digital, climatizador automático, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y un completo conjunto de asistentes a la conducción que incrementan tanto la seguridad como el confort durante los desplazamientos.

El espacio sigue siendo otro de sus grandes argumentos. Las plazas traseras ofrecen una buena habitabilidad para pasajeros adultos y el maletero dispone de una capacidad suficiente para responder con solvencia a las necesidades de una familia, tanto en el uso diario como durante los viajes.

Con la campaña de descuentos actualmente disponible, el Dacia Duster vuelve a demostrar por qué continúa siendo uno de los SUV más recomendables del mercado. Ofrece una combinación muy difícil de igualar entre precio, equipamiento, espacio, eficiencia y robustez, consolidándose una vez más como el referente para quienes buscan la máxima relación calidad-precio sin renunciar a un vehículo moderno y preparado para prácticamente cualquier situación.