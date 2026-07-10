El nuevo Dacia es perfecto para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 03:02h.

Dacia introduce una nueva mecánica que revoluciona la gama del Sandero

Es tan atractivo que no parece un Dacia

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Dacia da un importante paso adelante con la incorporación de una mecánica híbrida autorrecargable a la gama Sandero. Esta tecnología llega tanto al Sandero convencional como al Sandero Stepway, ampliando una oferta que hasta ahora se apoyaba en motores de gasolina y GLP. El objetivo es claro: ofrecer un coche más eficiente, cómodo para viajar y con unos consumos muy bajos sin renunciar a un precio ajustado.

El protagonista es el nuevo sistema Hybrid 155. Combina un motor de gasolina 1.8 de cuatro cilindros con dos motores eléctricos. El propulsor térmico desarrolla 109 CV, mientras que el motor eléctrico encargado de mover el vehículo aporta 50 CV. El segundo motor eléctrico actúa como arrancador y generador. En conjunto alcanzan una potencia de 155 CV, asociada a un cambio automático de cuatro velocidades y tracción delantera.

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Dacia enriquece la gama del Sandero con la versión más interesante de la gama

La batería utiliza tecnología NMC y tiene una capacidad de 1,4 kWh. Gracias a este conjunto, el Sandero Hybrid 155 homologa un consumo medio de solo 4,2 l/100 km según el ciclo WLTP. Además, la marca asegura que en circulación urbana puede completar hasta un 80 % del tiempo utilizando únicamente el motor eléctrico. El arranque se realiza siempre en modo eléctrico y toda la gama disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

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La nueva mecánica está disponible desde el acabado Expression. En el Sandero Hybrid 155 Expression parte de 19.890 euros, mientras que el Sandero Stepway Hybrid 155 Expression arranca en 21.290 euros. Ambos incorporan de serie pantalla táctil de 10 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, cámara trasera, sensores de aparcamiento, barras de techo modulares, control de crucero, mantenimiento de carril, alerta de fatiga, asistente de arranque en pendiente y sistema e-Call, entre otros elementos.

Precios igualmente asequibles

Por encima se sitúa el Sandero Hybrid 155 Journey, disponible desde 20.890 euros. Esta versión mantiene la misma mecánica y añade un enfoque más orientado al confort, convirtiéndose en una opción especialmente interesante para quienes realizan muchos kilómetros por carretera.

La oferta culmina con el Sandero Stepway Hybrid 155 Extreme, cuyo precio comienza en 22.690 euros. Respecto al Expression, suma llantas de aleación de 16 pulgadas, faros y pilotos LED, climatizador automático, tarjeta manos libres, tapicería TEP MicroCloud, sistema Extended Grip, detector de ángulo muerto y sensores delanteros de aparcamiento.