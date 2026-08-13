Coches y Motos 13 AGO 2026 - 02:12h.

Este SUV francés apunta a ser un top ventas

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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El Dacia Jogger se ha ganado un hueco importante entre las familias que necesitan mucho espacio sin querer gastar una fortuna. Su combinación de precio, siete plazas y practicidad resulta difícil de igualar, pero Citroën tiene un modelo que utiliza argumentos similares añadiendo además una imagen SUV mucho más marcada. Se trata del Citroën C3 Aircross.

La nueva generación ha cambiado completamente respecto al anterior C3 Aircross. El modelo francés ha crecido hasta alcanzar los 4,39 metros de longitud, unas dimensiones todavía manejables para ciudad, pero que permiten aprovechar mucho mejor el espacio disponible en el habitáculo.

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La gran novedad está precisamente en su capacidad interior. Citroën ofrece configuraciones de cinco y siete plazas, algo poco habitual entre los SUV de este tamaño y, sobre todo, dentro de su rango de precios.

Las dos plazas adicionales están pensadas principalmente para niños o para utilizarlas ocasionalmente, pero permiten convertir al C3 Aircross en una alternativa interesante para familias numerosas que no quieren comprar un SUV considerablemente más grande y caro.

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El Citroën C3 Aircross puede tener hasta siete plazas

La versión de cinco plazas es especialmente interesante para quienes prioricen la capacidad de carga. En esta configuración, el maletero alcanza alrededor de 460 litros, una cifra suficiente para equipaje, carritos infantiles o la compra semanal.

Citroën también ha puesto especial atención en el confort. La marca francesa lleva años apostando por coches de suspensiones suaves y asientos cómodos, y el C3 Aircross mantiene esa filosofía. No pretende ofrecer una conducción deportiva, sino convertirse en un SUV agradable para utilizar diariamente y especialmente cómodo cuando toca viajar.

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La oferta mecánica comienza con un motor 1.2 turbo de gasolina de 100 CV, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Es la alternativa más sencilla y está enfocada principalmente a mantener bajo el precio de acceso.

Por encima aparecen las versiones electrificadas. El C3 Aircross está disponible con mecánicas híbridas que incorporan cambio automático y la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para quienes circulan habitualmente por zonas con restricciones.

Un SUV familiar que puede costar menos de 20.000 euros

El precio es precisamente uno de los argumentos que pueden convertir al C3 Aircross en un rival incómodo para el Dacia Jogger. Las versiones más asequibles pueden situarse por debajo de los 20.000 euros aplicando promociones y condiciones comerciales, algo especialmente llamativo teniendo en cuenta su tamaño.

Además, Citroën no ha descuidado el equipamiento. Dependiendo del acabado elegido puede incorporar pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, instrumentación digital, Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, cámara trasera, sensores de aparcamiento y diferentes asistentes a la conducción.

La gama permite así configurar desde un C3 Aircross relativamente sencillo y económico hasta versiones considerablemente más completas con mecánica electrificada.

El Citroën C3 Aircross no pretende destacar por prestaciones ni por acabados lujosos. Su principal atractivo está en ofrecer precisamente aquello que muchas familias necesitan: mucho espacio, un buen maletero, posibilidad de siete plazas y costes razonables.

Con una carrocería SUV, versiones con etiqueta ECO y un precio que entra prácticamente en territorio de coches baratos, Citroën tiene una alternativa con argumentos suficientes para intentar quitarle una parte importante de las ventas al Dacia Jogger.