Es igual de barato que el Toyota Yaris, con hasta 7 plazas y etiqueta ECO, este SUV lo tiene todo para triunfar
No encontrarás nada igual en el mercado, y menos a un precio tan ajustado
Lo último de Toyota no es lo que te esperabas
El nuevo Citroën C3 Aircross rompe una barrera poco habitual. Cuesta prácticamente lo mismo que un Toyota Yaris, pero ofrece carrocería SUV y hasta siete plazas. Esta combinación lo convierte en una alternativa muy atractiva para familias con presupuesto ajustado. Además, incorpora tecnología híbrida y disfruta de la etiqueta ECO.
Ha crecido respecto al antecesor. Mide 4,39 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Su batalla alcanza 2,60 metros. Por tamaño se aproxima al Kia Niro, Seat Ateca o Dacia Duster. El maletero ofrece 410 litros cuando la configuración permite aprovecharlo.
¿Un SUV híbrido con 7 plazas por poco más de 23.000 euros? Increíble pero cierto
La gama del C3 Aircross ofrece varias mecánicas y diferentes acabados. Aquí nos centramos en la versión híbrida de siete plazas más barata, disponible desde 23.140 euros. Es una cantidad difícil de encontrar entre los SUV familiares. Sus asientos posteriores aportan versatilidad y permiten transportar pasajeros sin comprar un modelo.
Su motor de gasolina turbo tiene 1,2 litros y tres cilindros. Recibe asistencia híbrida ligera de 48 voltios y desarrolla 110 CV y 205 Nm. La transmisión automática e-DCS6 utiliza doble embrague y seis velocidades. La potencia llega al eje delantero, una configuración suficiente para desplazamientos habituales y viajes, y que le permite obtener la etiqueta ECO de la DGT.
Consumo de risa y equipamiento sorprendente
Alcanza 175 km/h. El consumo medio homologado queda en 5,3 l/100 km, una cifra razonable para su tamaño. La etiqueta ECO facilita el acceso a zonas urbanas restringidas. También puede ofrecer ventajas de estacionamiento y movilidad. No es rápido, pero prioriza eficiencia, suavidad y facilidad de conducción.
El acabado Plus refuerza su imagen. Incluye firma luminosa LED, barras de techo, cristales posteriores oscurecidos y llantas de 17 pulgadas. También añade cámara trasera, sensores de aparcamiento, retrovisores eléctricos calefactados y freno de estacionamiento eléctrico. La suspensión Advanced Comfort utiliza amortiguadores hidráulicos progresivos para mejorar la comodidad de marcha. Y también aparecen climatización, seis airbags y una pantalla táctil de 10,25 pulgadas. Equipa Head-up Display, elevalunas eléctricos y consola elevada con reposabrazos. El asiento trasero puede abatirse en proporción 60/40.