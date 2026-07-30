Citroën tiene un SUV híbrido tan bueno, pero tan barato, que ni MG ni Toyota pueden igualar

Coches y Motos 30 JUL 2026 - 17:20h.

El nuevo C3 Aircross es una opción top en cuanto a relación calidad/precio

El Citroën menos bonito es una ganga

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Logo de CitroënLa competencia entre los SUV híbridos de acceso nunca había sido tan intensa. Marcas como Toyota se han consolidado gracias a su experiencia con la tecnología híbrida, mientras que MG ha conquistado a miles de conductores ofreciendo vehículos muy completos a precios ajustados. Sin embargo, Citroën ha conseguido hacerse un hueco con una propuesta que destaca por su excelente relación entre precio, espacio y equipamiento. El protagonista es el nuevo Citroën C3 Aircross Hybrid, un modelo que combina la etiqueta ECO con un precio de partida de 23.944 euros, situándose como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un SUV familiar sin realizar un gran desembolso.

Esta nueva generación supone un cambio radical respecto a la anterior. El C3 Aircross crece en tamaño, mejora notablemente su diseño y adopta una imagen mucho más robusta y moderna, alineada con el nuevo lenguaje estético de la marca francesa. El resultado es un vehículo con mayor presencia, pensado tanto para el uso diario como para los viajes en familia.

Un SUV híbrido eficiente, cómodo y pensado para viajar

Uno de los principales atractivos del nuevo C3 Aircross es su gama de motores híbridos ligeros de 48 voltios. La versión de acceso desarrolla 100 CV, mientras que existe otra variante con 136 CV para quienes buscan un mayor rendimiento. Ambas mecánicas se asocian a una transmisión automática de doble embrague y permiten disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

Gracias al apoyo del pequeño motor eléctrico, el consumo se reduce respecto a un gasolina convencional y la conducción resulta más suave, especialmente en recorridos urbanos. El sistema también permite que el coche circule durante breves momentos utilizando únicamente energía eléctrica en determinadas maniobras o a baja velocidad, mejorando tanto la eficiencia como el confort.

Pero si hay un aspecto en el que el Citroën destaca especialmente es en la comodidad. La suspensión está diseñada para absorber con eficacia las irregularidades del asfalto, mientras que los asientos Advanced Comfort ofrecen un nivel de confort superior al habitual en este segmento. Es un coche pensado para recorrer kilómetros sin fatiga, algo que muchas familias valoran por encima de otros factores.

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El crecimiento de sus dimensiones también beneficia al habitáculo. Las plazas traseras son mucho más amplias que en la generación anterior y permiten viajar cómodamente a adultos. Además, el maletero ofrece una capacidad muy generosa para el equipaje, lo que convierte al C3 Aircross en una opción muy práctica para el día a día.

Mucho equipamiento por menos de 24.000 euros

Otro de los argumentos que explican el atractivo del SUV francés es su dotación tecnológica. Incluso las versiones más asequibles incluyen una pantalla multimedia con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, instrumentación digital, climatizador, sensores de aparcamiento y un amplio conjunto de asistentes a la conducción que mejoran tanto la seguridad como la comodidad.

Los acabados superiores añaden elementos como cámara trasera, acceso y arranque sin llave, navegador, llantas de aleación y un mayor nivel de personalización, permitiendo configurar un vehículo muy completo sin que el precio se dispare.

Además, el nuevo C3 Aircross ofrece una característica poco habitual en este segmento: la posibilidad de elegir una configuración de hasta siete plazas, algo prácticamente inexistente entre los SUV híbridos de precio similar y que lo convierte en una alternativa especialmente interesante para familias numerosas.

Con un precio de partida de 23.944 euros, una mecánica híbrida con etiqueta ECO, un interior muy espacioso, un elevado nivel de confort y un equipamiento difícil de igualar por su coste, el Citroën C3 Aircross demuestra que todavía es posible acceder a un SUV moderno y preparado para el uso familiar sin necesidad de superar ampliamente los 30.000 euros. Una propuesta que pone en serios aprietos tanto a MG como a Toyota gracias a un equilibrio entre calidad, espacio y precio realmente difícil de encontrar en el mercado actual.