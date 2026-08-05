Dacia tiene (o tenía) el motor perfecto para hacer trayectos cortos

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 11:42h.

Una alternativa para recorrer pocos kilómetros que ya solo encuentras en el mercado de ocasión

Esta es la mejor alternativa al Dacia Spring

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Conducir cuatro calles y apagar el coche parece poco exigente. En realidad, es uno de los escenarios más duros para el motor térmico. No alcanza su temperatura óptima. La humedad no llega a evaporarse y el aceite trabaja en peores condiciones. Ahí aparece un viejo conocido de Dacia como solución inesperada.

Los motores modernos sufren durante estos recorridos. En una mecánica de inyección directa, parte del combustible puede acabar mezclándose con el aceite cuando el bloque está frío. El lubricante pierde propiedades. También aparecen depósitos y carbonilla. Repetir este ciclo acelera el desgaste y puede obligar a adelantar el mantenimiento.

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Conducir unos pocos km al día acaba siendo perjudicial para el motor

El diésel resulta menos recomendable. Su filtro de partículas necesita temperatura y recorridos prolongados para regenerarse. La ciudad rara vez permite completar ese proceso. El filtro termina saturándose y el combustible puede diluir el aceite. Para desplazamientos mínimos, elegir un diésel supone asumir una complejidad mecánica completamente innecesaria.

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La alternativa perfecta es menos sofisticada: un gasolina atmosférico con inyección indirecta. Sin turbo, filtro de partículas ni volante bimasa. Tiene menos elementos costosos y soporta mejor los arranques frecuentes. Es económico de mantener, sencillo de reparar y no necesita completar procesos de regeneración después de cada recorrido urbano.

La alternativa de Dacia para este tipo de uso que ha dejado de fabricar

Dacia ofrecía esa receta en el Sandero SCe. Era un motor modesto, sin prestaciones, pero ideal para conductores que apenas recorren unos kilómetros diarios. El problema es que acaba de desaparecer. Incluso el Sandero Essential utiliza ahora el TCe 100 turbo. La sencillez mecánica pierde terreno ante las normativas europeas.

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Quien quiera esta solución deberá buscarla en el mercado de ocasión. Todavía quedan unidades del Sandero atmosférico, pero cada vez serán menos. Comprar una exige comprobar mantenimiento, aceite y utilización. No representa una respuesta definitiva. Simplemente permite conservar durante algunos años una mecánica barata y adaptada a los trayectos cortos.