Dacia pone en el mercado un nuevo modelo tan bueno, pero tan barato, que ni MG ni BYD pueden igualar

Coches y Motos 24 JUL 2026 - 18:12h.

Todavía no ha llegado, pero para muchos ya es el mejor Dacia de la historia

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Dacia vuelve a aplicar la fórmula que mejor conoce. El nuevo Dacia Striker ofrece mucho espacio, tecnología y motores electrificados sin abandonar el enfoque económico de la marca. Además, la compañía ha confirmado que su precio arrancará por debajo de los 25.000 euros. Una cifra que pondrá en dificultades incluso a MG y BYD.

El Striker mide 4,62 metros de longitud, 1,82 metros de ancho y solo 1,53 metros de alto. Su batalla alcanza los 2,70 metros. Estas proporciones combinan la amplitud de un familiar con una silueta más dinámica. El maletero ofrece 600 litros, una de las capacidades más destacadas dentro de su categoría.

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Será el Dacia más tecnológico de la gama

El interior estrena un puesto de conducción digital y conectado. Combina un cuadro de instrumentos de siete pulgadas con una pantalla táctil de 10,1 pulgadas. Desde ella se controla el sistema Media Display o Media Nav Live, dependiendo del acabado. Ambos ofrecen compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

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La practicidad también recibe soluciones inéditas en Dacia. El portón eléctrico dispone de apertura manos libres y el suelo del maletero está dividido en tres secciones. Los respaldos posteriores pueden abatirse mediante el sistema Easy Fold. Además, YouClip permite instalar diferentes accesorios en varios puntos distribuidos por el habitáculo.

Hasta cuatro versiones mecánicas, muy eficientes, a elegir

La primera alternativa mecánica es la mild hybrid-G 140. Utiliza un motor 1.2 turbo preparado para funcionar con gasolina y GLP. Cuenta con electrificación ligera, tracción delantera y 140 CV. Puede asociarse tanto a un cambio manual como a una transmisión automática. Una opción pensada para reducir el coste de utilización.

Por encima aparece el hybrid 150 4x4, también basado en un motor 1.2 turbo. Entrega 150 CV, utiliza cambio automático y dispone de tracción total. La tercera alternativa es la hybrid 155 autorrecargable. Desarrolla 155 CV y equipa una batería de 1,4 kWh. En ciudad puede circular hasta un 80% del tiempo utilizando electricidad.

La seguridad incluye control de crucero adaptativo, ángulo muerto y mantenimiento de carril. También incorpora frenada automática con detección de vehículos, peatones, ciclistas y motocicletas.