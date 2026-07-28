Motor turbo a precio de Dacia Sandero, pero mejorándolo en prácticamente todo

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 06:15h.

El Dacia Sandero no solo tiene competencia que viene desde China

Esta es la mejor alternativa al Dacia Spring

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El Dacia Sandero se ha convertido en el coche barato por excelencia. Es sencillo, espacioso y cumple bien. Sin embargo, su precio ya permite mirar alternativas más sofisticadas. Una de las más interesantes es el nuevo Citroën C3, que añade un motor turbo y un planteamiento más cercano al de un SUV.

Citroën ha cambiado la personalidad de su modelo. El C3 ya no parece un utilitario. Ahora tiene una carrocería más alta, protecciones visibles y una postura de conducción elevada. Su imagen es robusta. También moderna. Un enfoque que permite compararlo con modelos como el Jeep Avenger o el Toyota Yaris Cross.

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Plantando cara al Dacia Sandero

El nuevo C3 parte de 16.390 euros, tanto al contado como financiado. La oferta propone cuotas de 215 euros, sin entrada, aunque deja una última cuota de 11.752,27 euros. Cuesta prácticamente como un Sandero configurado.

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Sus dimensiones siguen siendo adecuadas para la ciudad. Mide 4,01 metros de largo y ofrece una distancia entre ejes de 2,54 metros. Se mueve bien en espacios estrechos. Pero también permite viajar con cierta comodidad. El maletero dispone de 300 litros, una cifra correcta para la compra y el equipaje cotidiano.

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Así es el Citroën C3 más económico

La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 1.2 PureTech turbo de tres cilindros. Desarrolla 100 CV y un par de 205 Nm. Se combina con un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. No busca deportividad, aunque responde con soltura en ciudad y carretera.

Las prestaciones encajan con su planteamiento. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza los 194 km/h. Su consumo se queda en 5,6 litros cada 100 kilómetros. Son cifras equilibradas. Especialmente para un coche alto, práctico y pensado para el uso diario.

El acabado You llega completo. Incluye aire acondicionado, luces diurnas LED y sensores traseros de aparcamiento. Añade Head-Up Display, control de crucero, retrovisores eléctricos y asistentes de seguridad. Pero su argumento está en la suspensión Citroën Advanced Comfort, que ofrece una pisada suave y un confort poco habitual por este precio.