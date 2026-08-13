Llega el Kia Sportage que quiere poner contra las cuerdas a Toyota, su nueva versión híbrida gana protagonismo

Coches y Motos 13 AGO 2026 - 07:03h.

239 CV de potencia, 5,5 litros cada 100 km y un precio que hará que te frotes los ojos

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Toyota ha construido su reputación alrededor de los híbridos. Modelos como el RAV4 y el Corolla Cross son referencias para familias que buscan eficiencia, fiabilidad y comodidad. Sin embargo, la competencia ya ofrece propuestas capaces de igualar esa fórmula. Algunas incluso añaden más potencia, tecnología y una tarifa agresiva.

El Kia Sportage es una de ellas. Se trata del SUV más vendido de Kia mundialmente. Su quinta generación combina una imagen futurista con un interior confortable. También ofrece materiales cuidados y un comportamiento equilibrado. Compite con Nissan Qashqai, Renault Austral y Mazda CX-5.

Para muchos, este es el mejor SUV de Kia

Tiene un enfoque familiar. Mide 4,52 metros de longitud y cuenta con una batalla de 2,68 metros. El maletero ofrece 526 litros. Al abatir la segunda fila, la capacidad puede alcanzar 1.715 litros. Hay espacio suficiente para maletas, carritos y compras voluminosas.

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El acabado Concept incorpora navegador Kia Connect y pantalla curvada de 12,3 pulgadas. Incluye Android Auto, Apple CarPlay, llave inteligente y arranque mediante botón. Añade sensores delanteros y traseros, retrovisores eléctricos y calefactables y reconocimiento de límites de velocidad. Es una dotación útil desde el primer escalón.

Te costará encontrar un SUV tan bueno por menos de 30.000 euros

La seguridad tampoco se queda corta. Equipa mantenimiento de carril, detector de fatiga y frenada de emergencia en intersecciones. Este sistema puede reconocer peatones. Se suman control de estabilidad, ayuda al descenso, asistencia de arranque en pendiente y freno multicolisión. Kia evita reservar estos elementos para terminaciones superiores.

La versión HEV de 239 CV combina un motor 1.6 T-GDI con una unidad eléctrica. Entrega 280 Nm y utiliza cambio automático de seis relaciones. La tracción es delantera. Acelera hasta 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 196 km/h y consume 5,5 l/100 km. Kia la anuncia desde 29.780 euros. Estas cifras convierten al Sportage híbrido en una alternativa peligrosa para Toyota. Ofrece potencia, espacio y equipamiento por un precio competitivo.