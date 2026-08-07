Kia convierte en accesible el híbrido más deseado de su catálogo con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 05:03h.

239 CV de potencia, tamaño familiar, 5,5 litros cada 100 km y un precio inmejorable

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

Compartir







El Kia Sportage híbrido era una de las versiones más deseadas de la gama, aunque su precio limitaba el acceso a compradores. Ahora esa situación ha cambiado. Kia rebaja la puerta de entrada a la gama HEV sin eliminar su dotación tecnológica completa.

Este movimiento refuerza un modelo que ya es actualmente el SUV más vendido de Kia en España y también en el mundo. Su diseño continúa llamando la atención. Además, destaca por la muy buena calidad percibida, el confort y el comportamiento. Compite directamente con Nissan Qashqai, Renault Austral y Mazda CX-5.

Un precio de acceso a la gama híbrida que no deja indiferente

Mide 4,51 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,65 metros de alto. La distancia entre ejes llega a 2,68 metros. Proporcionan un interior amplio. El maletero ofrece 526 litros, generosos para familias. Al abatir los asientos puede alcanzar un máximo de 1.715 litros.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

La novedad está en el precio. Kia anuncia esta versión HEV Concept por 29.780 euros, una cifra competitiva para un SUV híbrido. Ya no obliga a escoger acabados superiores para acceder a esta mecánica. Así, el Sportage amplía su público y mejora notablemente su relación entre coste y producto.

Así es el Kia Sportage HEV

El sistema combina un motor de gasolina 1.6 T-GDI con una unidad eléctrica. Juntos producen 239 CV y 280 Nm. La transmisión emplea un convertidor de par y seis velocidades. La tracción es delantera. Su entrega resulta suave en ciudad, pero ofrece reservas suficientes para adelantamientos y viajes largos.

Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 196 km/h. El consumo medio homologado queda en 5,5 l/100 km. Es una cifra contenida considerando su tamaño y potencia. La tecnología híbrida favorece los desplazamientos urbanos, donde puede reducir el gasto de combustible.

El acabado Concept incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, llave inteligente y arranque mediante botón. Añade pantalla de 12,3 pulgadas con Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay. Y también equipa mantenimiento de carril, reconocimiento de límites, detección de fatiga y frenada de emergencia.