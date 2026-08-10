Coches y Motos 10 AGO 2026 - 15:13h.

El EV3 es de los eléctricos mejor valorados de Kia

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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Toyota dominó la electrificación con sus híbridos, pero tardó demasiado en apostar por los coches 100% eléctricos. Ahora está acelerando su ofensiva y presentando novedades. Sin embargo, rivales como Kia llevan ventaja. El EV3 demuestra hasta qué punto la marca japonesa debe recuperar terreno.

La promoción destaca. Su tarifa oficial alcanza 36.188 euros, de modo que el descuento web suma 11.658 euros. Son casi 12.000 euros menos. No es una campaña comercial menor. El modelo pasa de interesante a convertirse en una alternativa competitiva.

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El Kia EV3 está entre los eléctricos más vendidos de Kia, pero no sorprende

La batería de 58 kWh prioriza el precio y homologa 436 kilómetros. La de 81 kWh está pensada para viajar con menos paradas. Llega hasta 605 kilómetros y comienza en 33.180 euros. Ambas utilizan exactamente el mismo motor, evitando diferencias de potencia entre versiones.

Ese propulsor entrega 204 CV y 283 Nm al eje delantero. Necesita 7,5 segundos para alcanzar 100 km/h. La velocidad queda limitada a 170 km/h. Su fuerza sirve para incorporaciones rápidas, adelantamientos y una conducción ágil, silenciosa y fácil de controlar en cada recorrido.

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Perfecto para todo, ciudad y carretera

El EV3 conserva capacidad. Sus 4,30 metros de longitud esconden un maletero de 460 litros. Con los asientos abatidos aparecen 1.251 litros. La batalla de 2,68 metros favorece el habitáculo. Sus 1,85 metros de anchura permiten acomodar pasajeros sin volverlo incómodo dentro de ciudad.

Air, Earth, Earth Pack Comfort y GT-line. El Air ofrece dos pantallas de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect y conexión inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Incluye climatizador bizona, llave inteligente, cámara, sensores delanteros y traseros, llantas de 17 pulgadas y faros LED.

El equipamiento incluye crucero adaptativo con Stop&Go y frenada automática capaz de reconocer peatones y ciclistas. La variante barata no parece incompleta. Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 y Citroën ë-C3 Aircross tienen un rival serio. Toyota también debe mirar.