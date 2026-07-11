Gonzalo Serrano pone a prueba el Kia K4, el nuevo sedán con el que Kia quiere conquistar el mercado

Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 17:26h.

Kia intenta dar un paso adelante en el mercado con un nuevo sedán: el K4

Gonzalo Serrano prueba el SUV híbrido más 'premium' del mercado actual, el DS7

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El Kia K4 1.6 T-GDI GT Line ha sido el protagonista de la última prueba de Gonzalo Serrano en 'Más que Coches'. El periodista presenta el nuevo modelo de la marca coreana como un vehículo llamado a recoger el testigo de uno de sus mayores éxitos comerciales, el Ceed, en un mercado que, según destaca, evoluciona “a un ritmo vertiginoso”. El nuevo K4 apuesta por una imagen completamente renovada, con una silueta de inspiración coupé, una marcada personalidad estética y un lenguaje de diseño que, en palabras del propio Serrano, “trae un aire nuevo en materia de diseño a la gama Kia”. Su conclusión sobre el apartado visual es rotunda: “¿Es una línea diferente? Sí, lo es. ¿Es una línea personal? Sí. ¿Creo que va a triunfar? También”.

En el interior, el presentador pone el foco en la amplitud y el salto tecnológico del modelo. Destaca un habitáculo “amplio, bien estructurado y bien aislado”, con plazas traseras generosas y una buena calidad de realización. El K4 incorpora una configuración con tres pantallas —instrumentación digital, climatización y sistema multimedia—, además de conectividad permanente a internet para ofrecer información del tráfico en tiempo real y generar rutas alternativas. También permite utilizar el teléfono móvil como llave del vehículo. Para Serrano, el conjunto consigue “un equilibrio de comodidad y conectividad”, al tiempo que considera que Kia “se lleva acercando cada vez más al gusto de los europeos”.

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El Kia K4, en acción

La unidad probada equipa el motor 1.6 T-GDI de 180 CV, un bloque de cuatro cilindros con inyección directa, turbo e intercooler asociado a un cambio automático de seis velocidades y tracción delantera. El conjunto permite alcanzar los 210 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y homologar un consumo medio de 6,4 litros cada 100 kilómetros. Durante la conducción, Serrano elogia especialmente el confort de marcha y el trabajo de la suspensión, que “absorbe perfectamente las irregularidades del asfalto”, así como una dirección precisa y un comportamiento que define como “efectivo y agradable”. “Desde que te sientas en él y te pones a conducir, te da esa sensación de seguridad desde el principio”, resume.

El Kia K4 completa su propuesta con un maletero de 438 litros, ampliables hasta 1.217 litros al abatir los respaldos posteriores. La versión GT Line analizada por Serrano tiene un precio de 34.500 euros, una cifra que el periodista considera coherente con su planteamiento. “Si tenemos en cuenta que hablamos de un automóvil de 180 caballos, con unos consumos interesantes y un comportamiento muy agradable, la cartera económica es importante, pero hay que valorar una oferta de comportamiento tan diferente como la que tiene este Kia K4 1.6 T-GDI acabado GT Line”, concluye.