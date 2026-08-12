Coches y Motos 12 AGO 2026 - 16:19h.

Este utilitario se sitúa un escalón por encima del Sandero

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El Dacia Sandero se ha convertido en uno de los coches baratos por excelencia, pero quienes busquen algo más de calidad, espacio y refinamiento tienen una alternativa especialmente interesante en el Skoda Fabia. El utilitario checo mantiene unas dimensiones perfectas para desenvolverse por ciudad, pero ofrece una habitabilidad y un maletero que permiten utilizarlo perfectamente como coche principal.

Además, las promociones disponibles reducen considerablemente su precio, acercándolo a modelos tradicionalmente asociados al segmento económico. Esta combinación de precio ajustado, espacio interior y calidad de construcción convierte al Fabia en una opción capaz de poner las cosas muy difíciles al Sandero.

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Con algo más de 4,10 metros de longitud, el Skoda Fabia es claramente más grande que muchos utilitarios tradicionales. Ese tamaño adicional se aprovecha especialmente en el interior, donde ofrece unas plazas traseras suficientemente amplias para adultos y una sensación general de espacio cercana a la de algunos compactos.

El Skoda Fabia sorprende con un maletero propio de un coche más grande

Uno de los mejores argumentos del Fabia aparece al abrir el portón trasero. Su maletero ofrece alrededor de 380 litros de capacidad, una cifra extraordinaria para un coche de su categoría y comparable a la de modelos pertenecientes al segmento inmediatamente superior.

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Esto permite transportar sin demasiados problemas el equipaje necesario para unas vacaciones, realizar la compra semanal de una familia o cargar un carrito infantil. Además, al abatir los respaldos traseros aumenta considerablemente el espacio disponible para transportar objetos voluminosos.

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Skoda también mantiene su conocida filosofía práctica mediante diferentes huecos portaobjetos y pequeñas soluciones destinadas a facilitar el día a día. No son elementos espectaculares, pero contribuyen a convertir al Fabia en un coche especialmente funcional.

En marcha también transmite una sensación de vehículo más grande. La suspensión ofrece un buen equilibrio entre comodidad y estabilidad, mientras que el aislamiento permite afrontar desplazamientos por autopista sin que aparezca esa sensación de coche exclusivamente urbano presente en algunos rivales económicos.

Motores de gasolina eficientes y un equipamiento cada vez más completo

La gama del Skoda Fabia apuesta por motores de gasolina adaptados a diferentes necesidades. Las versiones de acceso utilizan el conocido bloque 1.0 MPI de 80 CV, suficiente para conductores que realizan principalmente recorridos urbanos y buscan reducir al máximo el precio de compra.

Para quienes circulan habitualmente por carretera resulta más interesante el motor 1.0 TSI turboalimentado. Con alrededor de 95 CV en una de sus configuraciones más equilibradas, proporciona mejores prestaciones sin penalizar excesivamente el consumo. Las alternativas superiores permiten incluso acceder a potencias considerablemente mayores.

Los consumos de las versiones más eficientes pueden rondar los 5 litros cada 100 kilómetros, por lo que los costes de utilización continúan siendo razonables pese a no disponer de una mecánica híbrida.

El equipamiento es otro apartado donde el Fabia demuestra su evolución. Puede incorporar pantalla multimedia, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, instrumentación digital, climatización, sensores de aparcamiento, faros LED y diferentes asistentes a la conducción.

Pero el precio sigue siendo determinante. Las promociones pueden suponer varios miles de euros de ahorro frente a la tarifa habitual, acercando considerablemente al Fabia al territorio ocupado por el Dacia Sandero.

El modelo rumano continúa teniendo una ventaja importante si el objetivo es gastar lo mínimo posible, pero el Skoda responde ofreciendo mayor refinamiento, 380 litros de maletero, una excelente habitabilidad y un comportamiento más propio de un coche de categoría superior. Para quienes buscan un utilitario económico que pueda cumplir perfectamente como único coche de la familia, el Fabia es difícil de ignorar.