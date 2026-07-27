Skoda tiene el SUV más lógico para urbanitas

Coches y Motos 27 JUL 2026 - 21:15h.

Acaba de llegar a España y ya tiene un buen puñado de adeptos

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

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Los SUV urbanos suelen exigir renuncias. Algunos son pequeños tanto por fuera como por dentro. Otros tienen autonomía, aunque cuestan demasiado. El nuevo Skoda Epiq 2026 intenta evitar esos extremos. Propone un tamaño manejable, mucho espacio y una mecánica eléctrica eficiente. Una combinación interesante para quienes viven en ciudad.

Mide 4,17 metros de largo, una cifra perfecta para moverse entre calles estrechas y encontrar aparcamiento. Sin embargo, su distancia entre ejes alcanza los 2,60 metros. Esto permite aprovechar mejor el habitáculo. Su sorpresa está detrás: ofrece un maletero de 475 litros, ampliable hasta unos 1.344 litros.

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El Skoda Epiq ya rueda en las carreteras españolas

De momento, se comercializa el Epiq 55. Utiliza un motor eléctrico delantero de 210 CV y entrega 290 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. No pretende ser deportivo, pero sus prestaciones garantizan respuestas rápidas tanto en ciudad como al incorporarse a una autovía.

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La batería tiene una capacidad de 51,5 kWh y permite recorrer hasta 437 kilómetros. Su consumo es de solo 13,1 kWh, una cifra contenida. La velocidad máxima está limitada a 160 km/h. Datos coherentes con un vehículo pensado para desplazamientos diarios, aunque capaz para realizar viajes durante el fin de semana.

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Skoda no ha descuidado la seguridad. El equipamiento incluye siete airbags y un asistente de mantenimiento de carril. Añade reconocimiento de señales y semáforos, además de parada automática ante señales de Stop. Dispone de detección de objetos en intersecciones y una cámara panorámica Top View con visualización tridimensional.

Pronto llegarán otras dos versiones mecánicas

Su precio parte de 22.800 euros aplicando promociones y ayudas. Sin descuentos ni incentivos asciende a 33.650 euros. La diferencia es importante y obliga a revisar las condiciones. Aun así, la cifra promocionada lo coloca cerca de modelos urbanos de combustión, pero ofreciendo la etiqueta CERO y un coste de utilización inferior.

Más adelante llegarán los Epiq 35 y Epiq 40. Ambos usarán una batería LFP de 37 kWh y ofrecerán 315 kilómetros de autonomía. El primero tendrá 115 CV. El segundo alcanzará 135 CV y acelerará de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Tres opciones para un SUV sensato y urbano.