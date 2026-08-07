El SUV más elegante de Skoda es la compra perfecta para quienes buscan funcionalidad y diseño

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 11:21h.

Una de las opciones más inteligentes del momento para quienes no quieren pagar por marca

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

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El Skoda Kamiq demuestra que un SUV urbano puede resultar elegante y práctico. Su diseño es equilibrado. No necesita líneas exageradas para llamar la atención. Además, combina amplitud con soluciones para el día a día. Una propuesta pensada para quienes valoran la funcionalidad sin renunciar a una imagen cuidada.

Mide 4,24 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su batalla alcanza los 2,64 metros. Facilitan los desplazamientos urbanos y aportan espacio interior. El maletero ofrece 400 litros, una capacidad suficiente para compras, equipaje o escapadas durante el fin de semana. Sus rivales: Renault Captur, Volkswagen T-Roc o Seat Ateca.

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Es, además, el SUV más barato de Skoda

Hablemos de su precio. La tarifa comienza en 26.200 euros, pero Skoda lo anuncia por 21.554 euros al contado. Financiando baja hasta 19.500 euros. Esta modalidad exige 4.004,04 euros de entrada, 36 cuotas de 110 euros y un pago final de 15.513,51 euros.

La versión básica equipa el conocido motor 1.0 TSI de gasolina. Entrega 95 CV y 175 Nm. Se combina con cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. No busca prestaciones deportivas, aunque proporciona una respuesta solvente para circular por ciudad, carretera y realizar desplazamientos largos ocasionales con comodidad.

Prestaciones y equipamiento muy correctos

Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza 188 km/h. El consumo oscila entre 5,5 y 6,7 l/100 km, dependiendo de la configuración. Son cifras razonables para un SUV compacto, cuando se utiliza como vehículo habitual para desplazamientos urbanos y familiares.

El equipamiento de serie resulta además completo. Incluye llantas Cortadero de 16 pulgadas, faros Full LED y pilotos traseros LED animados. También incorpora aire acondicionado, cuadro digital Virtual Cockpit de ocho pulgadas, volante de cuero y retrovisores eléctricos calefactados. La conectividad contempla Bluetooth, radio digital y dos tomas USB-C delanteras.

La seguridad tampoco queda olvidada. El Front Assist vigila el tráfico y puede activar la frenada de emergencia. Añade asistente de arranque en pendiente, limitador de velocidad, llamada e-Call y sensor de luz.