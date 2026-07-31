Skoda convierte en accesible el SUV más deseado de su catálogo con una versión mucho más asequible

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 02:20h.

Calidad, diseño y mucho equipamiento a precio casi low cost

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

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El Skoda Elroq se ha convertido en uno de los eléctricos destacados de la marca. Tiene diseño, espacio y una tecnología pensada para viajar. Hasta ahora, su precio podía frenar a compradores. La nueva versión de acceso cambia esa percepción y coloca este SUV compacto mucho más cerca de los modelos de combustión.

Skoda lo anuncia desde 26.550 euros. La cifra incluye una subvención de 4.500 euros correspondiente al Plan Auto+ para particulares. No es, por tanto, un precio sin condiciones. Aun así, permite presentar el Elroq como una alternativa eléctrica asequible dentro de un segmento donde muchas propuestas superan los 30.000 euros.

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La financiación exige aportar una entrada de 5.937,09 euros y financiar al menos 19.000 euros durante 84 meses. Incluye 35 cuotas de 150 euros, más un pago de 4.500 euros en el mes 12. La permanencia mínima es de 36 meses y la cuota final alcanza 20.422,31 euros.

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Por tamaño, sigue siendo un coche aprovechable. Mide 4,49 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,77 metros. El maletero ofrece 470 litros en su configuración normal. Puede aumentar hasta 1.580 litros al abatir los respaldos, una cifra suficiente para vacaciones, compras voluminosas o necesidades familiares.

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La nueva variante utiliza un motor eléctrico de 170 CV y 310 Nm. La potencia se transmite a las ruedas delanteras mediante una caja de una relación. Acelera de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanza 160 km/h. No busca deportividad, pero ofrece prestaciones adecuadas para ciudad y carretera.

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Su batería de 55 kWh permite homologar 374 kilómetros de autonomía WLTP. Resulta adecuada para trayectos cotidianos y escapadas, aunque exige planificar los viajes largos. Incluye toma Combo 2 y cable de carga modo 3. La garantía comercial se prolonga durante cuatro años o hasta alcanzar 60.000 kilómetros.

El equipamiento incorpora llantas de 19 pulgadas, faros LED y asientos calefactados. Añade cámara trasera, sensores de aparcamiento, navegación, climatizador y volante térmico. También dispone de Side Assist, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y frenada automática.