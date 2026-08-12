Polestar presenta un eléctrico tan competitivo que ni Mercedes ni Audi consiguen hacerle sombra
No encontrarás un premium a su altura con un precio tan ajustado
Polestar firma uno de los eléctricos más llamativos del momento con diseño minimalista y gran autonomía
Durante años, Mercedes y Audi han dominado el mercado prémium europeo. Sus berlinas ofrecen tecnología, calidad y una imagen. La electrificación, sin embargo, ha abierto la puerta a nuevos fabricantes. Algunas propuestas ya igualan sus prestaciones. Otras incluso ofrecen más equipamiento y autonomía por un precio inferior.
El Polestar 2 pertenece a ese segundo grupo. Su carrocería mezcla rasgos de berlina y crossover. Mide 4,61 metros y ofrece cinco puertas. Resulta práctico para viajar y cómodo en ciudad. El maletero dispone de 446 litros, ampliables hasta 1.095 litros abatiendo la segunda fila.
Categoría muy premium, precio de generalista
El precio comienza en 41.900 euros. Es una cantidad competitiva frente a numerosas alternativas prémium alemanas. También le permite enfrentarse al Tesla Model 3, Mazda 6e eléctrico y Mercedes CLA eléctrico.
Su equipamiento tecnológico es uno de sus grandes argumentos. Incorpora cuadro digital de 12,3 pulgadas y pantalla central de 11,2 pulgadas. Utiliza Android Automotive OS. Integra Google Maps, Google Assistant y aplicaciones. También incluye Apple CarPlay, Android Auto, conexión 4G, actualizaciones inalámbricas y cargador para teléfonos.
El confort tampoco queda descuidado. Lleva climatizador bizona, asientos delanteros calefactados y ajustes semieléctricos. Añade cuatro tomas USB-C, sistema de sonido de 250 W con ocho altavoces y perfiles personalizados para seis conductores. Los faros son LED. Los retrovisores se pliegan eléctricamente, están calefactados y ofrecen visión de bordillo.
Hasta 495 CV de potencia y 659 km de autonomía
La dotación de seguridad resulta especialmente completa. Hay control de crucero adaptativo, cámara trasera y doce sensores de aparcamiento. Suma mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y vigilancia de la atención. También puede evitar o mitigar impactos con vehículos, ciclistas y peatones. Incorpora ocho airbags y una resistente jaula de acero al boro.
La versión de acceso entrega 272 CV y 490 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y alcanza 205 km/h. Su batería tiene 70 kWh de capacidad. La autonomía homologada llega hasta 554 kilómetros WLTP, suficiente para afrontar desplazamientos largos sin convertir cada parada en una preocupación. Por encima hay versiones de 299, 421 y 495 CV, con baterías de 82 kWh y autonomías de hasta 659 km.