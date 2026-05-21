Polestar firma uno de los eléctricos más llamativos del momento con diseño minimalista y gran autonomía

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 19:13h.

Y con más de 15.000 euros de descuento

Este SUV económico ofrece autonomía de Polestar y rebaja de 8.000 euros dejando al Omoda 5 eléctrico sin respuesta

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El Polestar 4 demuestra que todavía hay marcas capaces de hacer coches eléctricos realmente diferentes. La firma sueca ha apostado por un SUV coupé con una imagen muy limpia, minimalista y futurista. Un modelo que mezcla lujo, tecnología y prestaciones en un formato que no pasa desapercibido.

A nivel visual, el coche rompe con muchas tendencias actuales. Tiene una silueta muy estilizada. Líneas suaves. Y una carrocería que parece salida de un prototipo. Además, llama especialmente la atención por un detalle poco habitual: la ausencia de luneta trasera tradicional, sustituida por un retrovisor digital de alta definición. Un planteamiento muy tecnológico y atrevido.

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Un tapado entre los SUV premium a tener muy en cuenta

El SUV mide 4,83 metros de largo y ofrece una enorme batalla de casi 3 metros. Gracias a ello, el espacio interior es uno de sus grandes puntos fuertes. También el maletero, con 526 litros de capacidad mínima y hasta 1.536 litros con los asientos abatidos. Todo ello acompañado de un ambiente muy premium y silencioso. Sus principales rivales son el Tesla Model Y y el Lexus RZ. Sin embargo, pocos consiguen transmitir una personalidad tan futurista y elegante.

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Un eléctrico de lujo que, además, actualmente encuentras en oferta. Arranca oficialmente en 65.900 euros, aunque puede encontrarse desde 49.900 euros gracias a promociones de la marca sueca. Y lo que te llevas a cambio no es baladí.

Con más de 600 km de autonomía en su versión de acceso

La versión de acceso desarrolla 272 CV y 343 Nm de par máximo. Utiliza una caja automática y acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. Además, homologa hasta 620 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra excelente dentro del segmento. Su velocidad máxima alcanza los 200 km/h, reforzando la sensación de coche muy prestacional.

Pero más allá de las cifras, el gran protagonista es el interior. El minimalismo domina completamente el habitáculo. Destaca una enorme pantalla central de 15,4 pulgadas, acompañada de instrumentación digital de 10,2 pulgadas y un sofisticado retrovisor digital de 8,9 pulgadas. Además, el sistema multimedia integra servicios de Google, conectividad 5G y actualizaciones remotas OTA.

El equipamiento de serie también es muy completo. Incluye asientos calefactados con ajustes eléctricos, bomba de calor, climatización bizona, techo panorámico, carga inalámbrica para móviles, cámara 360º y un avanzado paquete de asistentes ADAS. El coche incorpora radares, cámaras HD y sistemas de seguridad muy avanzados para mejorar la conducción y la protección de los ocupantes.