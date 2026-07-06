Hasta 750 km de autonomía y 544 CV, el nuevo Polestar 5 eleva el listón entre las berlinas eléctricas premium

Coches y Motos 06 JUL 2026 - 10:32h.

Además, hace el 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos

Polestar quiere seguir ganando adeptos y mejora a uno de sus modelos

Compartir







El mercado de las berlinas eléctricas premium vive uno de sus momentos más interesantes. Fabricantes de todo el mundo compiten por ofrecer más autonomía, mejores prestaciones y un mayor nivel tecnológico. En ese escenario quiere destacar el nuevo Polestar 5, un modelo de diseño muy llamativo que promete plantar cara a pesos pesados como el BMW i7, el Mercedes EQS, el Volvo ES90 o el Lexus ES.

Su imagen combina una silueta muy baja con un perfil de inspiración fastback, una marcada personalidad y numerosos detalles futuristas. Además de llamar la atención por su estética, también destaca por sus dimensiones. Mide 5.087 mm de largo, tiene una distancia entre ejes de 3.054 mm y ofrece un maletero con 365 litros, ampliables hasta 1.128 litros al abatir los respaldos posteriores.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Polestar 4 confirma que Polestar tiene uno de los mejores diseños del mercado

Prestaciones de infarto para una de las berlinas más exclusivas

La gama está formada por dos versiones, ambas alimentadas por una batería de 112 kWh. La variante de acceso parte desde 121.900 euros y desarrolla 748 CV junto a 812 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, alcanza 250 km/h y homologa hasta 670 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

PUEDE INTERESARTE El último lanzamiento de Polestar lleva el diseño escandinavo a la máxima tendencia

Por encima se sitúa la versión más prestacional, disponible desde 145.300 euros. En este caso la potencia asciende hasta unos impresionantes 884 CV, mientras que el par máximo alcanza los 1.015 Nm. Solo necesita 3,2 segundos para completar el 0 a 100 km/h, mantiene una velocidad máxima de 250 km/h y ofrece una autonomía homologada de 565 kilómetros.

El equipamiento está a la altura

Desde el acabado básico presume de un equipamiento muy completo. Incorpora llantas Aero de 20 pulgadas, un sofisticado chasis desarrollado por Polestar, un sistema de sonido de alto rendimiento, frenos Brembo anodizados y detalles exclusivos como los cinturones de seguridad negros con una llamativa franja dorada inspirada en la bandera sueca.

Más allá de las cifras, el Polestar 5 busca diferenciarse por su comportamiento dinámico. La marca ha trabajado para ofrecer una conducción muy precisa sin renunciar al confort propio de una gran berlina. El reparto de pesos, el bajo centro de gravedad y la puesta a punto del chasis prometen convertirlo en uno de los eléctricos más agradables de conducir dentro de su categoría.