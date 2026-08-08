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Coches y motos

Volvo lanza un eléctrico tan bueno, pero tan barato, que ni BMW ni Mercedes-Benz pueden igualar

Volvo EX30
Volvo EX30. Volvo
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Desde su lanzamiento en 2023, el Volvo EX30 ha cambiado la percepción de los eléctricos premium pequeños. Es rápido, tecnológico y manejable. También tiene una imagen futurista. Ahora suma un argumento más contundente. Su nueva promoción lo coloca al alcance de compradores que antes miraban modelos generalistas.

La versión inicial mantiene las prestaciones. Su motor eléctrico desarrolla 272 CV y 343 Nm, cifras poco habituales en este precio. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y alcanza 180 km/h. La batería ofrece 49 kWh útiles y permite recorrer 335 kilómetros.

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Volvo EX30
Volvo EX30. Volvo

Un precio muy alejado de lo que cuestan los SUV premium

Atención al precio. El EX30 cuesta ahora 27.950 euros, el precio más bajo desde su estreno en España. La operación contempla financiar 23.000 euros durante 36 meses. Por esa cantidad, BMW y Mercedes-Benz no ofrecen un SUV eléctrico comparable en potencia, prestaciones y planteamiento premium.

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La oferta incluye la instalación de un Wallbox doméstico. Este cargador admite hasta 22 kW y facilita recuperar energía en casa. Dispone de conexión mediante Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet. Así, el conductor puede controlar su funcionamiento con facilidad y adaptar las recargas a sus horarios habituales.

Volvo EX30
Volvo EX30. Volvo
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Ideal para la ciudad, pero para mucho más

El acabado Essential está bien resuelto. Incorpora llantas de 18 pulgadas, sensor de lluvia y luces largas automáticas. La iluminación es LED. Dentro destaca una pantalla central de 12,3 pulgadas. Incluye Google Maps y Google Play Store sin coste durante los primeros cuatro años de uso.

Sus dimensiones compactas favorecen la ciudad. Mide 4,23 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,54 metros de alto. La batalla alcanza 2,65 metros. El maletero ofrece 318 litros, suficientes para el uso cotidiano. Al abatir los respaldos posteriores, alcanza unos aprovechables 904 litros. Compite con Peugeot e-2008, Kia EV3 y Ford Puma Gen-e, pero añade potencia y carácter premium.

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