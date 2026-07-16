Más premium y, para la mayoría, mejor que el Volvo XC40 y con una conducción muy equilibrada

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 21:23h.

El Lexus UX es una alternativa híbrida al modelo sueco

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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En el competido segmento de los SUV compactos premium hay modelos que destacan por su diseño, otros por su tecnología y algunos por su comportamiento dinámico. Sin embargo, el Lexus UX ha conseguido hacerse un hueco gracias a una combinación muy difícil de igualar: una calidad de construcción sobresaliente, una mecánica híbrida muy eficiente y un refinamiento que convierte cada trayecto en una experiencia especialmente agradable. Frente a alternativas como el Volvo XC40, el SUV japonés apuesta por una filosofía diferente, priorizando la comodidad, la suavidad de funcionamiento y una fiabilidad que lleva años siendo una de las grandes señas de identidad de la marca.

Además, el UX se ha convertido en una de las formas más accesibles de entrar en el universo Lexus. Sin renunciar al lujo ni al equipamiento, ofrece un producto muy completo para quienes buscan un SUV premium de tamaño contenido, ideal tanto para el uso diario como para viajar.

Un diseño elegante acompañado por un interior de auténtico lujo

El Lexus UX llama la atención por su imagen moderna y sofisticada. La gran parrilla frontal característica de la marca, los grupos ópticos afilados y unas proporciones muy equilibradas le permiten diferenciarse claramente de muchos de sus rivales. Es un SUV que transmite personalidad sin necesidad de recurrir a líneas excesivamente agresivas.

El habitáculo mantiene esa misma filosofía. Lexus ha apostado por un diseño limpio, materiales de gran calidad y unos acabados que destacan por su precisión. Cada elemento transmite sensación de solidez, desde los mandos hasta los revestimientos del salpicadero y las puertas.

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La posición de conducción resulta muy cómoda y ofrece una excelente visibilidad. A ello se suma una instrumentación completamente digital, un sistema multimedia actualizado, conectividad con smartphones, climatizador automático y un amplio conjunto de asistentes a la conducción que mejoran tanto la seguridad como el confort en cualquier desplazamiento.

Aunque se trata de un SUV compacto, las plazas delanteras son especialmente espaciosas y las traseras permiten viajar con comodidad, mientras que el maletero ofrece una capacidad suficiente para cubrir las necesidades habituales de una familia o de quienes realizan escapadas con frecuencia.

Un híbrido pensado para disfrutar conduciendo sin renunciar al ahorro

Uno de los mayores atractivos del Lexus UX es su sistema híbrido autorrecargable. La combinación del motor de gasolina con el propulsor eléctrico permite obtener una respuesta muy suave, especialmente en circulación urbana, donde el coche puede desplazarse durante muchos momentos utilizando únicamente energía eléctrica.

Esa suavidad también se aprecia en carretera. La suspensión está claramente orientada al confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades del firme, mientras que la dirección ofrece un tacto preciso y una conducción muy natural. El resultado es un SUV fácil de conducir, cómodo durante los viajes largos y muy agradable para el día a día.

A ello hay que añadir unos consumos muy contenidos, especialmente en ciudad y recorridos mixtos, donde la tecnología híbrida demuestra todo su potencial. La etiqueta ECO también supone una ventaja importante para quienes circulan habitualmente por grandes ciudades.

Otro aspecto que juega a favor del Lexus UX es la excelente reputación de la marca en materia de fiabilidad. La experiencia acumulada durante décadas en el desarrollo de vehículos híbridos convierte a este modelo en una apuesta especialmente interesante para quienes buscan tranquilidad a largo plazo.

Gracias a las promociones actuales, el Lexus UX se posiciona como una de las alternativas más atractivas entre los SUV premium compactos. Combina un diseño elegante, un interior con acabados de primer nivel, un equipamiento muy completo y una mecánica híbrida eficiente que permite disfrutar de una conducción refinada sin renunciar al ahorro de combustible. Un modelo pensado para quienes valoran tanto la calidad como la comodidad en cada kilómetro.