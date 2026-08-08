Honda hace más accesible una de las motos más populares de su gama

Coches y Motos 08 AGO 2026 - 01:02h.

Compartir







Honda ha convertido en accesible una de las motos más populares de su gama, lo que ha hecho que sea una de las más solicitadas. Y cada vez es mayor el número de personas que se decide por la adquisición de la CB 1000 GT, una sport turismo cargada de tecnología que se impulsa gracias a un motor de una fiabilidad y una eficiencia sencillamente descomunal. Su carrocería es algo que también nos llama mucho la atención, con un frontal que gana protagonismo, gracias a su doble óptica delantera y con una pantalla parabrisas de regulación manual.

De serie, se incluyen dos maletas laterales, una a cada lado, con una capacidad de 37 litros de la de la izquierda y de 28 litros la de la derecha. También se incluyen de serie los puños calefactables o los cubre manos, además del caballete central, y gracias a que se ha utilizado el Durabio durante la elaboración de la carrocería, es tan sostenible como resistente. Y no podemos olvidarnos del depósito de combustible, con una capacidad de 21 litros, que le permite superar los 340 kilómetros de autonomía.

Pasando al interior, se esconde un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos, que es capaz de entregar 150 CV de potencia a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 102 Nm a 8.750 rpm. Y no le faltan el embrague anti-rebote ni el quickshifter de serie, con control de velocidad de crucero, control de tracción y ABS en curva, acelerador electrónico con cuatro modos de conducción, tres niveles de potencia de motor, iluminación full LED y una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Honda CB 1000 GT está valorada en 15.750 euros

La Honda CB 1000 GT tiene un precio que la hace especialmente atractiva para todos los públicos, al poder conseguirla sin la necesidad de realizar ningún gran desembolso. Para ser más concretos, basta con un total de 15.750 euros.