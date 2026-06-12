Honda convierte en accesible la moto trail más apetecible de su catálogo de 2026
Se puede manejar sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné A2
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En Honda siempre piensan en complacer a todo el mundo, y así lo han vuelto a demostrar una vez más, haciendo que la moto trail más apetecible que hay en su catálogo sea ahora accesible para todas las economías. Le han colocado un precio irrisorio, que se puede pagar sin excesivos problemas, y ya te advertimos que te resultará difícil ignorar todo lo que te ofrece. Porque no hay ninguna duda de que la NX 500 es perfecta en todos los sentidos.
Se trata de una moto de media cilindrada, que se puede manejar sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné A2, y que este año ha sufrido algunas actualizaciones relevantes. Por ejemplo, ahora existe la oportunidad de adquirirla en tres nuevos colores, mientras que también se le puede equipar el novedoso sistema de embrague E-Clutch, pagando un extra. Por lo demás, continúa siendo una moto fantástica para tu uso cotidiano o para las escapadas de fin de semana.
Esconde en su interior un propulsor de dos cilindros paralelos, con ocho válvulas y un tamaño compacto, capaz de subir rápidamente de vueltas y de lograr un empuje contundente desde bajo y medio régimen. Declara una potencia de 47 CV, al límite de lo permitido, y presume de control de tracción y de embrague anti-rebote, entre muchas más cosas. El consumo declarado es de apenas 3,6 litros por cada 100 kilómetros, con una autonomía superior a los 450 kilómetros, y monta una pantalla TFT de cinco pulgadas y visión impecable.
La Honda NX 500, disponible desde los 6.450 euros
Si buscas conseguir en propiedad esta Honda NX 500, tienes que saber que no te hace falta pagar ninguna locura. Bastará con realizar una inversión total de 6.450 euros, lo que a todos nos resulta una cifra más que razonable.