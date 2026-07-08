Honda rebaja la CL 500, la moto que muchos consideran perfecta para dar el salto al carné A2

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 05:55h.

Es de las más completas por su estilo scrambler

Honda convierte la Africa Twin en una deportiva

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Si estás pensando en dar el salto y sacarte el carné A2, pero todavía no has decidido qué moto quieres comprarte, en Honda tienen la solución ideal para tus problemas. Porque disponen en su catálogo de una amplia variedad de modelos que hacen que sea la marca preferida por muchos jóvenes, y no tan jóvenes. Aparte, en su catálogo encontrarás todo tipo de modelos a un precio sensacional, como es el caso de la CL 500, que es difícil que nos pueda gustar más.

Es de las más completas por su estilo scrambler, su orientación urbana y lo divertido a la vez sencillo que resulta de manejar. Se actualizó recientemente para poder obtener la homologación Euro 5+, además de incluir algunas mejoras en la instrumentación y de lograr un asiento más confortable. Otros detalles que nos llaman mucho la atención es el logo del Ala Dorada en relieve, el faro de forma circular con bombillas LED o el curioso tapizado del asiento.

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La ergonomía está analizada y cuidada al máximo, mientras que el motor que tiene equipado es un bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos de cilindrada, con ocho válvulas y refrigeración líquida, que declara una potencia de 46 CV, justo al límite de lo permitido. Cuenta con un embrague anti-rebote para gestionar el cambio de seis velocidades, y tampoco le falta una instrumentación digital mediante pantalla LCD en negativo y cargada de información.

Por 6.100 puedes tener una Honda CL 500 en tu casa

Uno de los puntos fuertes de esta moto reside en el hecho de que tan solo se necesite un total de 6.100 euros para tenerla en casa. Esto sin duda convierte la Honda CL 500 en una de las opciones más llamativas y apetecibles que existen. Un chollo lo mires por donde lo mires.