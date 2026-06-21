Honda tiene una de las mejores motos para recorrer miles de kilómetros

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 17:06h.

Tiene una estética muy original, con unas prestaciones que la sitúan entre las mejores del mercado

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

Compartir







Honda se ha pasado el juego con una moto que es fantástica para recorrer miles de kilómetros, y que no nos puede parecer más apetecible en todos los sentidos. Tiene una estética muy original, con unas prestaciones que la sitúan entre las mejores del mercado, y un precio que es bastante justo para todo lo que ofrece. Esto acaba por convertir la Gold Wing en el modelo touring por excelencia dentro del catálogo de la marca japonesa, con unos atributos inmejorables.

Tras la actualización que sufrió recientemente, por fin logró obtener la ansiada homologación Euro 5+, además de actualizarse el sistema de altavoces, el sistema de intercomunicación por Bluetooth o la compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto. Pero lo mejor se encuentra en el interior, pues está dotada de un propulsor de seis cilindros en línea y 24 válvulas, con una cilindrada de 1833 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia de 125 CV y un par máximo de 170 Nm a tan solo 4.500 revoluciones por minuto.

Cuenta con acelerador electrónico, cuatro modos de conducción, cambio DCT, control de tracción, regulación electrónica de las suspensiones y un sinfín de detalles más que provocan que sea una moto muy difícil de ignorar. La iluminación es full LED con cinco lentes ópticas pulidas en la parte inferior, y todo se corona por una pantalla TFT de siete pulgadas que le pone la guinda al pastel. Así que podemos afrimar que es una moto de 10.

La Honda Gold Wing supone un gasto de 31.500 euros

Si te decantas por la adquisición de la Honda Gold Wing, tienes que saber que supone una inversión total de 31.500 euros, lo que es cierto que es una cifra elevada, pero que merece la pena pagar, y que se puede asumir.