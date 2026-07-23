Honda recupera la reina de las superbikes en varios mercados europeos

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 00:10h.

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En Honda volvieron a incluir recientemente en su catálogo una moto que es considerada como la reina de las superbikes, pero que había desaparecido de varios mercados europeos durante los últimos tiempos. Esa es la CBR 600 RR, una auténtica supersport con la que puedes disfrutar por carretera y por circuito a partes iguales, gracias a su excelente motor, su avanzada electrónica o su parte ciclo de máximo nivel, con unos faros afilados en la parte delantera y una carrocería compacta.

El motor que equipa esta moto es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 599 centímetros cúbicos, de cuatro válvulas por cilindro, que entrega una potencia de prácticamente 120 CV a 14.250 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo es de 63 Nm a 11.500 rpm. Y no le faltan ayudas para la conducción tales como el quickshifter, el embrague anti-rebote y asistido, un total de cinco modos de conducción, control de tracción desconectable, control anti-caballito o control de freno motor.

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Todo se gestiona fácilmente a través de una IMU de seis ejes, que se encarga de controlar todo, y el chasis es de doble viga de aluminio al que va anclado un basculante del mismo material. Las suspensiones son de Showa, la frenada se confía a un equipo mixto y la iluminación es full LED. La instrumentación se completa gracias a una pantalla TFT de cinco pulgadas, y de forma opcional se pueden añadir una serie de paquetes extra.

La Honda CBR 600 RR está a la venta por 13.075 euros

Para nuestra sorpresa, la Honda CBR 600 RR se puede conseguir por un precio realmente asumible, lo que nos incita aún más a querer hacer nuestra esta moto, que está disponible desde unos apetecibles 13.075 euros.