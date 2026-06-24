La Honda número uno en España supera a todas las motos chinas en todo

Coches y Motos 24 JUN 2026 - 16:39h.

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Honda mantiene su hegemonía en el mercado occidental, pues a pesar del increíble crecimiento y del auge imparable de las marcas chinas, la marca nipona siempre consigue mantenerse en lo más alto. Y lo hace gracias a su impresionante variedad de modelos, y a la seguridad, fiabilidad y calidad de sus componentes. Por todo esto, no es sorprendente que arrasen en ventas, gracias a motos como la PCX 125, que es la segunda más vendida de todas en España.

Únicamente se ve superada por su eterna rival, la Yamaha NMAX, y durante los últimos años no ha hecho más que renovarse y actualizarse para ser todavía mejor, convirtiéndola en una opción muy atractiva. Es complicado quedarse con algún detalle en concreto de esta moto, que se puede conducir en caso de que únicamente tengas el carné de coche, gracias a su contenido tamaño, de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con un coste de compra y de mantenimiento muy bajo.

La moto emplea el conocido motor mono cilíndrico eficiente, fiable y duradero que tienen todas las scooters de la firma del Ala Dorada, que declara una potencia de 12,5 CV, y dispone de ABS mono canal o control de tracción. El par máximo que entrega es de 11,7 Nm a 6.500 rpm, con un consumo ridículo de apenas 2,1 litros por cada 100 kilómetros, y con un equipamiento de serie que incluye una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color.

La Honda PCX 125 cuesta 3.499 euros

Para poder hacerte en propiedad con la Honda PCX 125, lo único que vas a necesitar hacer es pagar un total de 3.499 euros, lo que sin duda alguna nos parece a todos un precio irrisorio, y que se puede asumir sin preocuparse.