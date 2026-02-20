Rival de la Honda PCX por 1.000 euros menos: el scooter español más completo si buscas calidad

Coches y Motos 20 FEB 2026 - 01:18h.

Hemos conseguido encontrar una moto más interesante que la Honda PCX, que es más barata, y que ha sido creada en España. Es un scooter muy completo, y muy fiable en todos los aspectos, con una relación calidad-precio que es difícil de mejorar. Así que no tenemos ninguna duda de que es una compra segura y sin riesgo, y que te va a enamorar en cuanto tengas la oportunidad de ver este modelo por primera vez, gracias a todo lo que te ofrece.

Tiene una gran dotación de serie, con un diseño moderno y futurista, y una buena capacidad de carga. Así que no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar esta Mitt Max-T, una propuesta muy interesante y llamativa, que no lleva demasiado tiempo a la venta. En el corazón de esta moto, lo que nos encontramos es un propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con una refrigeración líquida e inyección electrónica, que es capaz de entregar una potencia de 14,2 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 12 Nm a 8.000 rpm.

Unas cifras muy buenas, teniendo en cuenta que se trata de un scooter, y con un consumo anecdótico, de apenas 2,5 litros por cada 100 kilómetros. El peso neto es de 131 kilos, siendo un modelo muy ligero, y la refrigeración es líquida. Cuenta con un sistema completo de faros full LED, control de tracción TCS, antibloqueo de frenos ABS de dos canales, discos en ambos ejes, luces de emergencia, pantalla digital TFT de 7 pulgadas, estriberas abatibles, sistema de llave inteligente y muchas más cosas.

Consigue esta Mitt Max-T por 2.695 euros

Si te acaba de convencer esta Mitt Max-T, te llevarás una gran sorpresa al conocer que únicamente tienes que desembolsar un total de 2.695 euros para que pueda ser tuya, todo un chollo.