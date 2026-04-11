Olvídate de la Yamaha NMAX 125 y la Honda PCX 125, por 1100 € menos tienes esta scooter muy equipada

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 08:46h.

Está haciéndose con un hueco entre las scooter más solicitadas

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

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No todas las scooters se resumen en la Yamaha NMAX 125 y la Honda PCX 125. Hay otras alternativas que son igual de interesantes y de llamativas, y que estamos seguros de que no te van a defraudar. Por ejemplo, tenemos localizado un modelo que es más barato, y que también está igual de equipado, o incluso más. Se trata de la SYM Jet 14 125, que está haciéndose con un hueco entre las scooter más solicitadas, y no nos parecer sorprendente en absoluto.

Es un scooter compacto que destaca por un elaborado diseño y por sus aptitudes 100% urbanas, con un hueco para un casco integral en la plataforma plana como una de sus principales características. Tras su última actualización, también cumple sin problemas con la normativa Euro 5+, y no le falta absolutamente de nada. Si hablamos del motor, es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, como es lógico, con una potencia de 12,6 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 11,5 Nm a 6.500 rpm, con refrigeración líquida y alimentación por inyección electrónica.

Es un propulsor moderno de cuatro válvulas, que ofrece unas cifras de consumo muy reducidas, algo que siempre es esencial en todos los scooters. En cuanto al diseño, destaca por unas líneas afiladas para lograr una figura deportiva y estilizada, gracias, en gran medida, a la cúpula recortada y al diseño de las ópticas, o al doble faro con tecnología LED. Y dispone de instrumentación digital, con pantalla LCD, que te indica todo lo que necesitas saber.

El precio es el punto fuerte de esta SYM Jet 14 125

Pero si hay algo que hace que esta SYM Jet 14 sea tan espectacular y mejor que el resto es, con diferencia, su irrisorio coste, de únicamente un total de 2.599 euros.