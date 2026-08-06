BMW celebra el 50 aniversario de sus Art Cars reuniendo por primera vez las 20 obras en una exposición gratuita en Múnich

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BMW festeja el medio siglo de su colección Art Car con una exposición histórica que reúne por primera vez los 20 vehículos creados por artistas internacionales. La muestra, titulada “BMW Art Cars–20 Artistas, 50 Años de innovación” puede visitarse gratuitamente en el BMW Welt de Múnich hasta el 31 de agosto de 2026.

La exposición pone el broche final al BMW Art Car World Tour, una gira internacional que ha llevado estas singulares creaciones a más de 30 países. El recorrido permite descubrir la evolución artística y tecnológica de una colección considerada una de las más relevantes del mundo del automóvil y el arte contemporáneo.

El coche del artista español

La colección nació en 1975 por iniciativa del piloto y subastador francés Hervé Poulain y de Jochen Neerpasch, entonces responsable de BMW Motorsport. El primer Art Car fue un BMW 3.0 CSL decorado por Alexander Calder para competir en las 24 Horas de Le Mans, dando origen a una serie que ha reunido a algunos de los artistas más influyentes de las últimas décadas.

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Entre los nombres presentes destacan Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Esther Mahlangu, David Hockney, Jenny Holzer, Jeff Koons, Cao Fei, Julie Mehretu o el español César Manrique. Junto a su valor artístico, las obras reflejan la evolución del diseño y la ingeniería de BMW, desde modelos históricos hasta el actual BMW M Hybrid V8.

El recorrido comienza con las creaciones más recientes, como los Art Cars de Julie Mehretu y John Baldessari, y retrocede cronológicamente hasta llegar al BMW Art Car número uno de Alexander Calder. Una línea temporal y varios documentales ayudan al visitante a comprender la evolución de una colección que, durante cinco décadas, ha unido creatividad, innovación y pasión por el automóvil en una misma obra de arte.

El proyecto de Olafur Eliasson, gran protagonista

Uno de los mayores atractivos de la muestra es el BMW H2R Project de Olafur Eliasson. Basado en un prototipo impulsado por hidrógeno, el artista sustituyó la carrocería por una estructura metálica reflectante cubierta por capas de agua congelada e iluminada desde el interior, convirtiéndolo en una reflexión sobre sostenibilidad y movilidad. BMW Welt es apenas el cuarto lugar del mundo donde esta instalación se exhibe completa desde su estreno en 2007.

El vigésimo BMW Art Car se presentó por primera vez en el Centro Pompidou de París en 2024. Diseñado por la renombrada artista contemporánea afincada en Nueva York Julie Mehretu, el proyecto transforma el coche de carreras BMW M Hybrid V8 en una obra de arte performativa, continuando una larga tradición de BMW Art Cars y la competición. Apenas unas semanas después de su estreno mundial en la capital francesa, la nueva edición de la histórica colección BMW Art Car compitió en las 24 Horas de Le Mans.