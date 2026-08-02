Este Kia es el SUV más bonito de la historia reciente de la marca y supera a rivales premium mucho más caros

Coches y Motos 02 AGO 2026 - 01:48h.

Y todo ello a precios que arrancan por debajo de los 30.000 euros

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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El Kia Sportage no necesita presentación. Es el SUV más vendido de la marca en España y a escala mundial. Su quinta generación explica parte de ese éxito. Presenta una imagen futurista y estilizada, con una firma luminosa reconocible. Para muchos, es el Kia más atractivo de los últimos años.

Esa apariencia resulta llamativa frente a SUV premium bastante más caros. El Sportage no lleva un emblema de lujo, pero compensa esa diferencia con buenos materiales, ajustes cuidados y abundante tecnología. Su interior transmite calidad. Además, ofrece una conducción confortable y un comportamiento equilibrado para utilizarlo todos los días.

Podemos decir que es el Kia más consolidado en España y en Europa

También cumple como coche familiar. Mide 4,51 metros de largo y dispone de una batalla de 2,68 metros. El habitáculo aprovecha esas dimensiones. Su maletero ofrece 526 litros, ampliables hasta 1.715 litros al abatir los respaldos. Hay espacio para pasajeros, equipaje y lo necesario durante unas vacaciones.

Nissan Qashqai, Renault Austral y Mazda CX-5 son sus rivales. El Kia responde con una personalidad marcada y una gama mecánica variada. La versión de gasolina, disponible por 29.530 euros, utiliza un 1.6 T-GDi de 150 CV y 270 Nm, cambio manual y tracción delantera.

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Esta alternativa acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos y alcanza 192 km/h. Su consumo es de 6,8 l/100 km. También puede elegirse con cambio automático. La oferta añade un diésel MHEV de 136 CV y un gasolina de 180 CV con tracción total.

La mejor versión de la gama solo cuesta 250 euros más

Coronando la gama encontramos la versión HEV de 239 CV. Combina un 1.6 T-GDI con un motor eléctrico y entrega 280 Nm. Incorpora cambio de seis relaciones y tracción delantera. Acelera a 100 km/h en 7,9 segundos, llega a 196 km/h y consume 5,5 l/100 km. Cuesta 29.780 euros. Son solo 250 euros más que el Sportage más barato, lo que lo convierte en la compra inteligente del momento.

El acabado Concept incluye faros LED, climatizador bizona, cámara trasera y mantenimiento de carril. Añade reconocimiento de señales, frenada de emergencia y detector de fatiga. El híbrido incorpora pantalla de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, llave y sensores delanteros y traseros.