Coches y Motos 01 JUL 2026 - 01:14h.

El SUV coreano triunfa en España por su excelente relación calidad/precio

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

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Pocos SUV compactos han conseguido mantenerse durante tantos años entre los modelos más vendidos como el Kia Sportage. La receta del fabricante coreano ha evolucionado generación tras generación hasta convertirse en una de las propuestas más completas de su categoría. Diseño llamativo, un habitáculo espacioso, una gran dotación tecnológica y una amplia oferta de motores son algunos de los argumentos que explican su éxito. Ahora, además, las promociones disponibles permiten acceder al modelo por un precio mucho más competitivo, acercándolo a un mayor número de conductores.

El Sportage está pensado para quienes necesitan un coche capaz de adaptarse a cualquier situación. Resulta cómodo para moverse por ciudad, ofrece espacio suficiente para un uso familiar y mantiene un elevado nivel de confort cuando llega el momento de afrontar largos viajes por carretera.

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Diseño moderno y un interior pensado para disfrutar cada viaje

La actual generación del Kia Sportage supuso una auténtica revolución estética dentro de la gama de la marca. Su diseño rompe con lo visto en generaciones anteriores gracias a un frontal muy reconocible, protagonizado por una gran parrilla y una característica firma luminosa LED que le aporta una personalidad propia.

La carrocería combina líneas robustas con detalles muy modernos, logrando una imagen dinámica sin perder ese aspecto sólido que se espera de un SUV. La zaga mantiene la misma filosofía, con unos pilotos unidos visualmente y unas formas muy marcadas que le dan un aspecto sofisticado.

Al acceder al habitáculo, la sensación es la de encontrarse en un vehículo perteneciente a un segmento superior. El salpicadero está presidido por un gran panel curvo que integra tanto la instrumentación digital como la pantalla multimedia, ofreciendo una apariencia tecnológica y muy limpia.

Los materiales presentan una buena calidad de acabado y la ergonomía está muy cuidada. Todos los mandos quedan al alcance del conductor y la posición elevada facilita la visibilidad en cualquier tipo de recorrido.

Otro de sus puntos fuertes es el espacio. Tanto las plazas delanteras como las traseras ofrecen una excelente habitabilidad, mientras que el maletero permite transportar con comodidad el equipaje necesario para unas vacaciones familiares o el material habitual del día a día.

Tecnología, eficiencia y una gama adaptada a cualquier conductor

Uno de los mayores atractivos del Kia Sportage es la variedad de mecánicas disponibles. La gama incluye versiones de gasolina, diésel, microhíbridas con etiqueta ECO, híbridas convencionales e híbridas enchufables, permitiendo que cada conductor encuentre la opción que mejor se adapta a su forma de conducir y al número de kilómetros que realiza cada año.

Las versiones electrificadas destacan por ofrecer un consumo muy contenido y una conducción especialmente suave, mientras que las alternativas microhíbridas añaden la ventaja de la etiqueta ECO sin modificar los hábitos de uso del vehículo.

El equipamiento también es uno de los grandes argumentos del Sportage. Incluso en las versiones más accesibles dispone de una completa dotación que incluye sistema multimedia con pantalla táctil, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, cámara de visión trasera y numerosos asistentes a la conducción.

Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo, el mantenimiento activo de carril, la frenada automática de emergencia, el reconocimiento de señales de tráfico, el detector de ángulo muerto y el asistente de tráfico cruzado trasero, tecnologías que aumentan tanto la seguridad como el confort durante cualquier desplazamiento.

La suspensión consigue un excelente compromiso entre firmeza y comodidad, permitiendo circular con soltura tanto por ciudad como por autopista. A ello se suma un aislamiento acústico muy cuidado que contribuye a crear un ambiente agradable durante los viajes largos.

Como valor añadido, el Sportage mantiene la garantía oficial de siete años de Kia, una de las coberturas más amplias del mercado y uno de los aspectos que más tranquilidad aporta a quienes buscan un coche para muchos años.

Gracias a su equilibrio entre diseño, tecnología, espacio, eficiencia y confort, el Kia Sportage continúa siendo una de las referencias entre los SUV compactos. Un modelo preparado para responder con solvencia en cualquier tipo de trayecto y que, con las promociones actuales, se convierte en una de las compras más interesantes de su categoría.