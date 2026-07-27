El nuevo Kia es, para muchos, el híbrido más bonito de la marca

Coches y Motos 27 JUL 2026 - 07:33h.

La marca coreana ampliará su gama de SUV

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia lleva varios años demostrando que el diseño se ha convertido en una de sus grandes señas de identidad. Modelos como el EV9, el Sportage o el EV6 han cambiado por completo la imagen de la marca, pero ahora llega un nuevo candidato dispuesto a convertirse en el favorito de muchos conductores. Se trata del nuevo Kia Seltos híbrido, un SUV compacto que estrena una generación completamente renovada y que destaca por una imagen mucho más sofisticada, una tecnología de última generación y una mecánica electrificada pensada para ofrecer un excelente equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

Desde el primer vistazo queda claro que el nuevo Seltos supone un importante salto adelante. El frontal adopta el lenguaje de diseño más reciente de Kia, con una gran firma luminosa LED que recorre ambos extremos del vehículo, una parrilla de aspecto robusto y unas líneas mucho más marcadas que transmiten una imagen moderna y elegante. La carrocería también gana presencia gracias a unas proporciones más equilibradas y unos pasos de rueda muy pronunciados que refuerzan su carácter SUV.

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La parte trasera mantiene esa misma filosofía con pilotos unidos mediante una franja luminosa y un diseño limpio que recuerda a los modelos eléctricos más recientes de la marca. El resultado es un SUV con mucha personalidad y una estética que, para muchos, lo convierte en el híbrido más atractivo de Kia.

Más eficiencia y nuevas soluciones tecnológicas

La gran novedad de esta nueva generación es la incorporación de una mecánica híbrida completamente actualizada. El nuevo sistema combina un motor de gasolina de 1,6 litros con un propulsor eléctrico para ofrecer una potencia cercana a los 160 CV en la versión de acceso, mientras que las variantes superiores incorporan un sistema de tracción total electrificada que mejora la motricidad cuando el firme presenta baja adherencia.

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Esta tecnología permite reducir de forma considerable el consumo de combustible respecto a un motor convencional de gasolina y obtener la etiqueta ECO, una ventaja cada vez más importante para acceder a las zonas de bajas emisiones y disfrutar de diferentes beneficios en las grandes ciudades.

El sistema híbrido también destaca por su suavidad de funcionamiento. Durante la conducción urbana, el motor eléctrico asume buena parte del trabajo, reduciendo el ruido y mejorando el confort. En carretera, la combinación de ambos propulsores garantiza una respuesta contundente y unas recuperaciones muy solventes.

Un interior preparado para competir con modelos premium

El habitáculo también experimenta una transformación completa. Kia apuesta por un diseño mucho más minimalista, presidido por dos grandes pantallas digitales integradas que agrupan tanto la instrumentación como el sistema multimedia. La conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, los servicios conectados y las actualizaciones remotas sitúan al Seltos entre los SUV compactos más avanzados tecnológicamente.

La calidad percibida también mejora gracias a nuevos materiales, superficies acolchadas y un cuidado mayor en los acabados. El espacio interior aumenta respecto a la generación anterior, especialmente en las plazas traseras, mientras que el maletero también incrementa su capacidad para responder mejor a las necesidades familiares.

El equipamiento disponible incluye climatizador bizona, asientos calefactados y ventilados, techo panorámico, portón trasero eléctrico, cámaras de visión de 360 grados, sistema de sonido premium y un amplio conjunto de asistentes a la conducción. Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo, el mantenimiento activo de carril, el detector de ángulo muerto, el asistente de tráfico cruzado y la frenada automática de emergencia.

A todo ello se suma la garantía oficial de siete años que caracteriza a Kia y que continúa siendo uno de los grandes argumentos de la marca frente a buena parte de sus competidores.

Con una imagen completamente renovada, una mecánica híbrida eficiente, un interior mucho más tecnológico y un equipamiento muy completo, el nuevo Kia Seltos reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los SUV compactos más interesantes del mercado. Su combinación de diseño, practicidad y tecnología explica por qué muchos ya lo consideran el híbrido más bonito que ha fabricado Kia hasta la fecha.