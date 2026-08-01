BMW democratiza la F 900 XR, una sport turismo que cada vez atrae a más motoristas

Coches y Motos 01 AGO 2026 - 03:49h.

Así es la F 900 XR, un modelo increíble de arriba a abajo

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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En BMW han tratado de complacer a todos sus clientes con una moto que es cada vez más popular, y que se posiciona como una de las mejores sport turismo que recordamos haber visto nunca. Así es la F 900 XR, un modelo increíble de arriba a abajo, que cuenta con todo lo necesario para destacar por encima de las demás, y para que puedas disfrutar de tus trayectos. Es una auténtica maravilla, y tras la importante actualización que recibió en 2025, no tiene puntos débiles.

Porque además de recibirla homologación Euro 5+, también se le añadió el control de par de arrastre del motor de serie, la horquilla regulable, las llantas de aluminio más ligeras, los puños calefactables, el cubre manos, una nueva decoración o una batería más ligera. Todo esto realza el aspecto deportivo de la moto, con una ergonomía cuidada para mejorar el confort, y con una doble óptica LED que incluye luz diurna, para que no haya quejas.

El motor que impulsa la moto es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 895 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a 105 CV de potencia, y que tiene un sonido adictivo y peculiar. Tiene una respuesta contundente desde bajo régimen, e incorpora de serie el control de tracción, el control dinámico de frenado, tres modos de conducción y mucho más. Y para rematar, en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con excelente visualización y conectividad.

La BMW F 900 XR tiene un coste de 13.150 euros

Conseguir la BMW F 900 XR no supone ninguna inversión desproporcionada, ya que tan solo se necesitan 13.150 euros, lo que consideramos que es una cifra que encaja a la perfección dentro de nuestro presupuesto. No lo pienses y hazte con esta moto cuanto antes.