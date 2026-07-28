La nueva BMW es, para muchos, las más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 07:45h.

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En BMW se están preparando para presentar una moto que es considerada como la mejor deportiva que han creado nunca desde la firma alemana, y que ha generado una enorme expectación antes incluso de haber salido a la luz. Hace un año ya dejaron algunos detalles que provocaron que se comenzara mucho a hablar de ella, aunque ni siquiera se dio a conocer un nombre, y la presentaron como Concept RR, en una campaña que se hizo a orillas del lago de Como.

Presumía de un carenado renovado y elaborado, con un nivel aerodinámico que no dejaba a nadie indiferente, poniendo énfasis en la estabilidad de conducción a velocidades muy altas, en curvas y en la resistencia al aire. Y hemos podido conocer recientemente que el nombre que tendrá será el de M 1000 RR, que tendrá una potencia de 215 CV, siendo una actualización del último modelo, que se quedaba algo más corto en cuanto a prestaciones.

Surgen muchas preguntas al haber conocido más acerca de esta moto, como el momento en el que por fin será presentada oficialmente para salir a la venta, o cuándo llegará a los concesionarios. También nos preguntamos si contará con la aerodinámica móvil que tanto se está poniendo de moda últimamente, en especial, en el campeonato de Superbikes. Y quizás nuestras dudas queden despejadas cuando se realice el salón EICMA de Milán, allá por el mes de noviembre.

No hay pistas sobre el precio que tendrá esta deportiva de BMW

Estamos en una fase muy inicial, donde todo son prácticamente teorías y suposiciones sin ningún fundamento. Por lo tanto, tampoco tenemos detalles sobre el precio que costará hacerse con esta deportiva de BMW, aunque consideramos que superará los 20.000 euros, viendo su tamaño y sus prestaciones.