Igual de potente que un BMW M3, pero familiar, y para muchos, más bonito y más barato

Coches y Motos 27 JUL 2026 - 13:45h.

Esta marca china tiene un deportivo familiar que apunta a éxito

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El mercado de los coches de altas prestaciones está viviendo una auténtica transformación. Mientras los fabricantes tradicionales continúan apostando por berlinas deportivas y SUV de gran potencia, las marcas chinas empiezan a demostrar que también pueden desarrollar modelos capaces de competir con las referencias europeas. Uno de los ejemplos más llamativos es el nuevo Lynk & Co 07 GT, un familiar de estética deportiva que combina un diseño muy atractivo con unas cifras de rendimiento que sorprenden incluso a los aficionados más exigentes.

Este modelo supone un importante paso adelante para la firma, ya que es su primer shooting brake de producción. Su carrocería familiar no solo aporta una mayor practicidad que una berlina convencional, sino que además ofrece una silueta muy dinámica, con un techo de caída suave, pasos de rueda marcados y una zaga muy trabajada que le proporciona una personalidad propia. Para muchos, incluso resulta más atractivo visualmente que algunas de las berlinas deportivas alemanas más conocidas.

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El frontal adopta el lenguaje de diseño más reciente de Lynk & Co, con una firma luminosa muy característica y unas líneas limpias que transmiten modernidad. En conjunto, el coche consigue un equilibrio muy interesante entre elegancia y deportividad, alejándose de la imagen tradicional de los familiares convencionales.

El interior sigue la misma filosofía. El protagonismo recae sobre una gran pantalla central desde la que se gestionan prácticamente todas las funciones del vehículo, acompañada por una instrumentación digital de última generación y un diseño minimalista que busca ofrecer una experiencia tecnológica sin renunciar al confort. La calidad de los materiales y el amplio espacio disponible para los pasajeros son otros de los puntos fuertes de este modelo.

Un sistema híbrido enchufable con 523 CV

La gran estrella del Lynk & Co 07 GT es su mecánica. La versión más potente combina un motor de gasolina turboalimentado con dos motores eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 523 CV, una cifra prácticamente idéntica a la de un BMW M3 actual.

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Gracias a esta configuración, el familiar chino puede ofrecer unas prestaciones propias de un deportivo de primer nivel, con una aceleración de 0 a 100 km/h cercana a los cuatro segundos. Además, la entrega instantánea de los motores eléctricos proporciona una respuesta muy contundente desde bajas velocidades, algo especialmente útil tanto en conducción deportiva como en adelantamientos.

La batería de gran capacidad permite recorrer alrededor de 200 kilómetros en modo completamente eléctrico según el ciclo de homologación chino, una cifra muy superior a la habitual entre los híbridos enchufables actuales. Sumando el depósito de combustible, la autonomía total supera ampliamente los 1.000 kilómetros, permitiendo afrontar largos viajes sin preocupación por las recargas.

Deportividad, espacio y un precio muy competitivo

Uno de los grandes atractivos del Lynk & Co 07 GT es que consigue combinar prestaciones muy elevadas con la practicidad de una carrocería familiar. Su amplio maletero, el espacio disponible para las plazas traseras y el elevado nivel de equipamiento lo convierten en un coche válido tanto para el uso diario como para viajes en familia.

Además, incorpora suspensión adaptativa, tracción total en las versiones más prestacionales, múltiples asistentes a la conducción y un completo sistema de conectividad que lo sitúan al nivel de muchos modelos premium europeos.

Otro aspecto que puede marcar la diferencia será su precio. Aunque cuando llegue a Europa será más elevado que en China, todo apunta a que seguirá siendo significativamente más asequible que deportivos de potencia equivalente fabricados por marcas alemanas. Esa combinación de más de 500 CV, un diseño muy atractivo, una gran autonomía y una carrocería familiar convierte al Lynk & Co 07 GT en una de las propuestas más interesantes que llegarán al mercado en los próximos años y en un serio rival para los fabricantes tradicionales.